Sledujte s Deníkem počínání krajských zástupců v celostátních fotbalových soutěžích. Již od pátku mapujeme jednotlivé výsledky a aktualizovány jsou také tabulky jak Fortuna ČFL, tak Fortuna Divize C.

Sestřih gólů duelu ČFL Chlumec nad Cidlinou - Zápy. | Video: FK Chlumec n. C.

Bez bodového zisku opouštěly v pátek zelené trávníky celky Chlumce nad Cidlinou a Hradce Králové B. Oba rivalové se s nulou vraceli ze hřišť Ústí nad Labem respektive Živanice. To krajští zástupci ve Fortuna Divizi C odehrají svá utkání až dnes. Už dopoledne hostí hradecká Slavia soka z Benátek nad Jizerou, odpoledne pak do Nového Bydžova přijede juniorka Chrudimi a Trutnov se představí na půdě lídra tabulky z Ústí nad Orlicí.