/DIVIZE, VIDEO/ Diváci na stadionu v Novém Bydžově byli svědky duelu krajských rivalů, v němž se po úchvatné výsledkové otočce radoval z tříbodového zisku Trutnov. Ten ve druhém poločase táhl mimořádným počinem čtyřgólový snajpr Jakub Slavík, když rozhodující trefu si schoval do poslední vteřiny nastaveného času. Zároveň tím pokazil premiéru novému bydžovskému trenérovi Janu Krausovi, jenž v týdnu vystřídal u kormidla RMSK Cidlina Petra Průchu.

Branka trutnovského Jakuba Slavíka na 3:3 byla parádní. | Video: Petr Tomeš

Atraktivní derby si mezi diváky nenechal uniknout reprezentant a útočník pražské Sparty Jan Kuchta, který v mládežnických letech působil v RMSK Cidlina. V prvním poločase viděl jasnou dominanci svého bývalého klubu.

Bydžov se po několika neproměněných šancích dočkal branky ve 22. minutě, kdy se po rychlém kontru zprava prosadil tvrdou střelou na přední tyč Zvěřina. Následovaly další nevyužité šance, až přišla 36. minuta. To si po precizně zahrané standardní situaci Špinky zaběhl za obranu Blažek a nedal gólmanovi šanci. A když o chvíli později Špinka tvrdou střelou na přední tyč zvyšoval na 3:0, většina lidí na stadionu si myslela, že je po zápase. Jenže nebylo.

Sestřih divizního derby Nový Bydžov - Trutnov včetně všech gólů.

Zdroj: Josef Bekera

Trutnov po bouřce v šatně udělal o přestávce tři změny a na trávník vyběhl úplně jiný mančaft. Bydžov se přesto ještě do 60. minuty držel, mohl přidat i další gól, ale také inkasovat, když Zezula ve vyložené šanci nastřelil jen tyč. Pak už úřadoval pouze hostující celek, konkrétně jeho útočník Jakub Slavík.

Třiadvacetiletý útočník nejprve dvakrát v rychlém sledu přesně zamířil k tyči z ne úplně lehkých střeleckých pozic, v 84. minutě z trestného kopu krásnou střelou zkompletoval hattrick a z poslední akce zápasu rybičkou překonal Strýhala počtvrté, čímž v trutnovském táboře rozpoutal nefalšovanou euforii. Domácím naopak zbyly oči pro pláč.

DIVIZE, skupina C – 26. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – MFK Trutnov 3:4 (3:0). Branky: 22. Zvěřina, 36. Blažek, 40. Špinka – 60., 63., 84. a 90. + 3. Slavík. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 3:3. Diváci: 365. Poločas: 3:0. Nový Bydžov: Strýhal – Vincour, P. Mokošín, Novák, Drobný – Špinka (63. N. Bekera), Štajer, Trejbal (70. Marek), Zvěřina – Blažek – Holec (80. Pokorný). Trutnov: T. Hampl – Balcar (80. Duch), Macek (46. Zieris), Mařas, J. Turner – Štěpánek (46. Brejcha), Horčička, M. Knap (46. Čechovič), Trávníček, Zezula – Slavík.

Jan Kraus, trenér Nového Bydžova: „Do utkání jsme vstoupili výborně a celý první poločas se hrálo na jednu bránu. Dali jsme tři krásné góly s tím, že jsme ještě další dva tři mohli přidat. Kdyby se tak stalo, asi by bylo po zápase. Do druhé půle jsme čekali tlak Trutnova. Zjednodušili hru, hráli nahoru a nám bohužel propadaly druhé míče, ale i tak jsme se do dvou šancí dostali. Pak jsme inkasovali gól, kterému předcházel nedůraz na půlce. Asi nám došly i síly, protože jsme hráli od první minuty hodně náročně. Po obdrženém gólu jako když se klukům přestane dařit, nebo se začnou bát o výsledek. Bohužel za tři minuty dostali další, potom krásný ze standardky a úplnou hořkost jsme si vybrali v 93. minutě.“

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Těžko uvěřitelný zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli domácí ve všech směrech lepším týmem a sami nás udrželi ve hře, protože výsledek 3:0 byl pro nás ještě milostivý. Věřím, že tři poločasová střídání a restart v mysli našich hráčů stály za obratem ve skóre. Dokázali jsme sami sebe přesvědčit, že výsledek ještě ztracený není a chtěli jsme se pokusit o obrat v utkání. Všichni střídající hráči pozdvihli naši hru, čehož si ohromně vážím a opět se potvrdilo, že všichni společně táhneme za jeden provaz. Nevím, zda ještě někdy podobný zápas zažijeme, ale všichni jsme neskutečně šťastní.“

Divize C: Nový Bydžov (v modrém) - TrutnovZdroj: Petr Tomeš

Další zápasy

Dvůr Králové nad Labem - Brandýs nad Labem 3:1 (28. Picha, 36. S Trawally, 44. z pen. Šťastný - 51. z pen. Folwarczny), Turnov - Náchod 1:1 (45. + 3. P. Havel - 73. Locker), Ústí nad Orlicí - Chrudim B 3:2 (30. Hynek, 47. Tichý, 87. P. Chleboun - 36. Hruška, 58. Brychnáč), Hlinsko - Vysoké Mýto 0:3 (5. Lněnička, 13. Žahourek, 24. Dvořák), Letohrad - Čáslav 1:1 (74. Hiller - 1. Chábera), Dobrovice - Velké Hamry 2:2 (58. Tomíček, 62. z pen. Volf - 40. Linka, 45. + 1. Černý), Benátky nad Jizerou - Liberec B 0:1 (50. Michal).

V dalším kole čeká celek RMSK Cidlina nelehký boj na půdě zachraňující se Čáslavi. Utkání se hraje v neděli 21. května od 17 hodin. Trutnov sehraje o den dříve (17.00) doma prestižní podkrkonošské derby se Dvorem Králové nad Labem.