Ohlasy trenérů fotbalových týmů z regionu po zápasech 18. kola divize C.

Ilustrační foto. | Foto: Alžběta Brabcová

Pardubice B - Náchod 4:3

Tomáš Strnad, trenér FK Náchod: „Po minulém týdnu jsme znovu odehráli dobrý zápas, domácí jsme hodně potrápili. Mrzí mě, že těžce vybudovaný náskok dokážeme ztratit naší nekoncentrovaností během pár minut. Jinak hráče musím pochválit za přístup k utkání.“ Dobrý výkon, chyby však stály Náchod body Přečíst článek › Dvůr Králové - Slatiňany 1:2 Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové: ,,Nemohu být spokojen s výsledkem, ani s výkonem mužstva. Ten byl u většiny hráčů výrazně podprůměrný. Ač jsme po celý zápas měli míč více pod kontrolou, naše převaha byla pouze platonická. Po vyrovnání to vypadalo, že utkání zvládneme. Pak šel ale soupeř z první své akce po přestávce znovu do vedení a my už podruhé odpovědět nedokázali. Z výkonu hráčů jsem hodně zklamán. Nyní nás v Turnově nečeká nic lehkého.“ Petr Myška, trenér SK Spartak Slatiňany: „Do Dvora jsme jeli s respektem, protože doma body moc nerozdává. Byl to bojovný, vyrovnaný zápas a jsem rád, že jsme ho zvládli. Začátek nám vyšel výborně, brzy jsme se dostali do vedení a dobře, až na jednu chybu, bránili. Jinak jsme soupeři moc šancí nedovolili. Ve druhém poločase jsme dali opět rychlý gól a, na rozdíl od první půle, jsme už vyrovnání nepovolili. Musím pochválit všechny hráče a doufám, že takto budeme hrát i v dalších zápasech.“ Vysoké Mýto - Mšeno 2:4 Radim Fikejz, trenér SK Vysoké Mýto: „Věděli jsme že nás čeká jeden z nejlepších celku divizea to se potvrdilo. Bohužel jsme dostali gól hned v úvodu, kdy jsme se nedomluvili a propadli po dlouhém autu. Další gól přišel do šatny. Ve druhé půli jsme se vzpamatovali a sahali po remíze, kdy jsme za stavu 2:3 neproměnili velkou příležitost. Musím ale říci, že soupeř vyhrál zaslouženě. Musíme se z toho oklepat a připravit se na veledůležité utkání s Kolínem.“ Náchod na hřišti pardubické rezervy promrhal nadějný náskok Přečíst článek ›

„V úvodu jsme byli aktivnější, ale šance jsme neproměnili. Přes naši převahu se Náchod dostal do dvoubrankového vedení po penaltě a teči. My jsme pokračovali v kvalitním projevu a ještě do poločasu jsme zaslouženě skóre otočili. I po změně stran jsme měli hru pod kontrolou a přidali čtvrtou branku. Závěr utkání jsme si zkomplikovali. Soupeř hru zjednodušil, začal nakopávat míče do naší šestnáctky hrál vzadu hrál na riziko.“