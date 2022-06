Sobota snů. Náchod slaví senzační záchranu, uspěl i Dvůr a Trutnov skončí sedmý

Samé dobré zprávy. Třeba pro Stěžery, které láká postup z I. B třídy do I. A třídy. Ve Fortuna Divize C vše směřuje k úspěšnému finiši. Trutnov zachráněn, Náchod zachráněn a fotbalisté Dvora Králové nad Labem jsou blízko. Do konce sezony zbývá odehrát závěrečné kolo.

Dvorští fotbalisté jsou blízko záchraně Fortuna Divize C. Po výhře v Kutné Hoře potřebují v závěrečném kole bodovat s týmem Tochovic. | Foto: Renata Jírová