Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Opět jsme prohráli, ale těší mě, že se soupeř bál o výsledek až do poslední minuty a to nám chybělo sedm hráčů základní sestavy. Děkujeme našim fanouškům, byli opět skvělí. Tým z Vysokého Mýta je pro mě velkým zklamáním, protože kvalitu na třetí ligu určitě nemá.“

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Proti houževnatému a dobře organizovanému domácímu týmu to bylo velice těžké. V prvním poločase se hra odehrávala zejména mezi vápny a k vidění bylo velké množství osobních soubojů. Ve druhém po prostřídání jsme začali být lepším týmem a zaslouženě se dostali do dvoubrankového vedení. Poté jsme domácím nabídli chybou v rozehrávce zápletku do závěrečných minut. Kluci ovšem závěr utkání zvládli a vybojovali velice cenné tři body.“

Letohrad - Horky 1:2

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „VI. půli jsme byli víc na míči, ale hosté podnikali nebezpečné brejky. Když jsme na začátku II. půle přežili šance Horek a dokonce šli do vedení, věřil jsem, že utkání zvládneme. Opak se stal pravdou. Nechali jsme soupeře dvakrát skórovat. Šance na vyrovnání jsme neproměnili.“

Dvůr Králové - Ostrá 1:1, pen. 5:4

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Ačkoliv jsme byli lepším týmem, tři body jsme nezískali. Spokojit se musíme se dvěma. Šli jsme vcelku brzy do vedení, ale rozhodující v zápase bylo, že se nám nepodařilo ubránit soupeřovu standardní situaci a sami jsme ve zbytku utkání neproměnili několik slibných příležitostí včetně penalty. S nasazením hráčů panuje spokojenost, problém nám dělala přechodová fáze, kde se nám nedařilo dostat do hry útočné hráče.“

Benátky - Náchod 1:1, pen. 3:0

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „V Benátkách jsme ztratili dva body. Nebudeme brečet nad neuznanou regulérní brankou v závěru, spíše si musíme vyhodnotit, proč jsme nedali gól na 2:0, nebo proč jsme inkasovali lacinou branku ze standartky. Jestli se chceme posouvat, musíme myslet pozitivně a neopakovat chyby, které nás stály vítězství.“

Kolín - Trutnov 3:1

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Nechci říkat, že to v poli bylo vyrovnané, ale snažíme se hrát a bohužel špatně bráníme. Není to jen o čtyřech obráncích, je to věc celého mužstva. Před zápasem jsme si řekli, co jsme v Horkách dělali špatně, kdy jsme byli neorganizovaní, přesto se nám to opět nepovedlo. Po gólu na 4:0 jsme už jen seděli na lavičce a čekali, na kolik se skóre navýší.“