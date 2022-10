Do zápasu vstoupili domácí aktivně, ale k vedoucí brance to nevedlo a po zbytek poločasu to bylo z jejich strany spíše trápení. Vysvobození přinesla Bydžovu až 45. minuta a gól do šatny. Záložník Zvěřina dostal na svém velkém vápně míč doleva, postupně s ním přesprintoval tři protihráče a lahůdkovým centrem ideálně našel volného Blažka, pro kterého už nebyl až takový problém balon hlavou dopravit do sítě – 1:0.

Nejlepší střelec loňského ročníku krajského přeboru přidal ke gólu ještě asistenci. Stalo se tak v 74. minutě. Na polovině hřiště si obhodil bránícího protihráče a pelášil na branku soupeře. Když byl na velkém vápně, přihrávkou našel osamoceného Holce, který už si věděl rady a rychlý brejk zakončil placírkou podél gólmana – 2:0.

Nový Bydžov – Brandýs nad Labem 2:0

Fakta – branky: 45. Blažek, 74. Holec. Rozhodčí: Schmeiser. ŽK: 3:5. Diváci: 235. Poločas: 1:0. Nový Bydžov: Strýhal – Novák, Pokorný, P. Mokošín, Vincour – M. Marek (88. Špinka), Štajer, Voldán (88. Hruška), Zvěřina (88. Drobný) – Blažek (81. Schober) – N. Bekera (67. Holec). Brandýs nad Labem: Fiala – Hrčka, Baloun (53. Zamazal), J. Stross (60. Šamša), Janovský – Temelkovski (60. Plucha), Prokop, Honcharenko, Jahoda – Folwarczny – Malák (72. Nykodým).

Jak to viděli trenéři

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Čekali jsme houževnatý tým, který vyměnil trenéra. To se potvrdilo. Věděli jsme, že zápasy s posledním jsou po výměně vždy nejtěžší. Co se týká podzimu, za mě to bylo jedno ze stěžejních utkání. Zaplať pánbůh jsme to zvládli, bolelo to, byla to obrovská dřina. Když jsme si říkali, že jsme úplně dole, tak rozhodla skvělá individuální akce Zvěřiny a krásné zakončení Blažka. Druhou půli jsme už pod dojmem vedení měli pod kontrolou a druhý gól byl logickým vyústěním. Mužstvu děkuji, že dokázalo tento zápas zvládnout. Doufám, že co se týká bojovnosti a nasazení, to bude příští víkend na derbíčku v Trutnově minimálně takové.“

Petr Hejno, Brandýs nad Labem: „Pro mě je to složité. Převzal jsem tým v úterý a měli jsme tři tréninky. Mávnutím proutku nic nezměníte. Porazili jsme se sami. Ve 45. minutě nám protihráč uteče po lajně přes tři naše hráče, odcentruje a na druhé tyči je sám hráč, který dává gól. Pak chcete něco změnit, jenže se vám zraní klíčoví hráči a musíte tam dát jiné. Ve finále jeden z nich hraje dobře, ale pak udělá osudovou chybu, že špatně vystoupí. Protihráč si to kolem něj píchne, jde sám na bránu a je to 2:0. Někteří naši kluci jsou hodně mladí, někteří na divizi nemají, to si musíme přiznat. Jestli se má něco změnit, tak musejí začít pracovat. A změní se to až od jara, teď už asi ne. Teď není nikdo čaroděj a musíte dělat s mančaftem, který máte, protože ti dobří hráči jsou bohužel zranění.“

Divize C – další zápasy

10. kolo: Dobrovice - Čáslav 5:2 (10. Ma. Sedláček, 17. a 50. z pen. Mi. Sedláček, 78. a 89. Herzán - 38. vlastní Novák, 54. Junek), Letohrad - Trutnov 3:2 (2. a 8. Šplíchal, 51. Kabourek - 21. Zezula, 70. Trávníček), Dvůr Králové nad Labem - Vysoké Mýto 0:2 (75. Tomášek, 82. Dvořák), Hlinsko - Chrudim B 2:1 (63. Kapanga, 74. Křižák - 76. Zrůst), Ústí nad Orlicí - Liberec B 1:1 (80. Tichý - 67. vlastní Stránský), Benátky nad Jizerou - Náchod 2:0 (15. Šimeček, 92. Mbah), Turnov - Velké Hamry 0:1 (37. Šohaj).