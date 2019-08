Od začátku sezony vede Náchod nový trenér Ondřej Nejman a vypadá to, že tým pod jeho vedením skvěle šlape.

Nejen, že postoupil do prvního kola MOL Cupu, kde si zahrál proti druholigové Viktorii Žižkov (0:5), ale dvě zasloužená vítězství nad Kutnou Horou a Nymburkem jsou příslibem do další části sezony. Vypadá to, že se v Náchodě vydali dobrým směrem.

Je sice začátek sezony, ale lepší vstup do soutěže jste si přát asi nemohli. Co jste se proti minulé sezoně, kdy to vypadalo na sestup, snažil v přípravě změnit?

Loňskou sezónou jsem se v podstatě nechtěl zaobírat vůbec, vydali jsme se po vlastní cestě, které věříme. Od začátku přípravy se zaměřujeme na základní fotbalové věci jak z hlediska taktiky, tak i charakteru a celkového projevu týmu. Povedený start je odměnou pro hráče za tvrdou dřinu v přípravě.

V rámci MOL Cupu přijela do Náchoda druholigová Viktoria Žižkov, jak jste si zápas užili a co vám ukázal?

Pohár je pro nás, menší kluby, vždy zajímavý v tom, že se můžeme poměřit s fotbalově vyspělejšími týmy. Zápas jsme si chtěli užít, ale hlavně ho vyhrát. Žižkov přilákal pěknou návštěvu a pro kluky byla motivace se ukázat v co nejlepším světle. Potvrdilo se nám, že když budeme kompaktní, zodpovědní a odvážní, tak se můžeme v určitých pasážích rovnat i týmům z profi fotbalu. Zároveň ale taky, že musíme neustále pracovat na kondici a rychlejším a kvalitnějším řešení herních situací. Výsledek byl pro mě po kvalitní první hodině hry zklamáním.

Odkdy jste věděl, že tým povedete do nové sezony? A bylo vaše rozhodování vést divizní celek těžké?

Domluvili jsme se asi týden před začátkem přípravy po schůzce s realizačním týmem a sportovním manažerem, kdy jsem cítil, že jsme v pohledu na fotbal, kterým se chceme prezentovat, a v ambicích klubu na jedné vlně. Beru to jako osobní výzvu i novou zkušenost. Těžší je pro mě vše skloubit časově tak, aby moje rodina a tři malé děti co nejméně poznali, že nejsem doma, ale na tréninku.

Jak jste byl spokojen s letní přípravou?

Odtrénovali jsme, co jsme chtěli, kluci tvrdě makali a vyhýbala se nám vážnější zranění, z tohoto pohledu panuje spokojenost. Výsledkově se příprava také povedla, ale ne vše bylo v herním projevu tak růžové, jak se zdálo. Ukázala se hromada věcí, ve kterých se musíme zlepšit.

Co říkáte na výkony nových posil Pražáka a Petříka?

Věděli jsme, kde nás tlačí bota, a jaké typy hráčů potřebujeme. U obou kluků byl na prvním místě charakter a týmovost, na kterých chceme náš projev stavět. Oba ukázali, že budou pro tým posilami, jednoznačně vytvořili konkurenční tlak i na další hráče a to tým i jednotlivce tlačí k lepším výkonům. Jsem rád, že se oba kluci střelecky prosadili hned v úvodu. Věříme jim.

Jaký máte cíl pro sezonu? Je to především záchrana, jako v minulých letech, nebo jsou v Náchodě vyšší cíle?

Náš tabulkový cíl je v první polovině tabulky. Jdeme do soutěže s pokorou, ale taky s cílem vždy vyhrát, doma i venku.

O víkendu do Náchoda přijedou Horky nad Jizerou, které jste přehráli 3:0 v předkole MOL Cupu, co od zápasu očekáváte?

Těžký zápas. Daleko těžší než v poháru. Musíme se na něj opět poctivě připravit, mít respekt k soupeři, ale zároveň velkou touhu vyhrát. Soutěž je na začátku a podle výsledků bude zase velmi vyrovnaná. Nesmíme podcenit ani sebemenší detail. Věřím, že nám přijde pomoct do Bělovse i dost diváků, tímto je na stadion srdečně zvu.