Středopolař Štěpán Blažek se stal hrdinou šestého krajského derby v letošním ročníku Fortuna Divize C. Fotbalistům Nového Bydžova vystřelil dvěma góly nejen tři body na půdě předposledního Náchoda, ale zároveň svůj tým posunul blíže klidným vodám. Do konce sezony zbývá odehrát devět kol a RMSK Cidlina má na svém kontě 25 bodů.

Krajské divizní derby mezi Náchodem a Novým Bydžovem nabídlo pět branek. Stejně jako na podzim získal všechny tři body nováček soutěže. | Foto: Michal Malý

Obrovsky důležitý zápas. V Náchodě se v sobotu potkali dva krajští rivalové a jestliže chtěli domácí vykřesat naději na záchranu, potřebovali bodovat – pokud možno za tři body. Nepovedlo se však. Tým trenéra Karla Krejčíka na soupeře v derby nestačil a před 120 diváky prohrál rozdílem tří branek.

Fortuna Divize C: Stačila chvilka a z vyhraného zápasu Trutnova byla jen remíza

Bydžovští tak i po čtyřech odehraných derby zůstávají neporaženi, když tři zápasy vyhráli, v jednom brali bod. Náchod naopak z pěti krajských šlágrů dva odremizovalo a tři prohrálo, poslední odehraje v neděli na hřišti Dvora Králové nad Labem.

Fortuna Divize C – 21. kolo

Náchod – Nový Bydžov 1:4 (0:2)

Náchodští šli do zápasu se středeční dohrávkou proti Brandýsu (0:0) v nohách a na startu utkání za soupeřem zaostávali. Už v úvodní půlhodině si oba celky dokázaly vypracovat šanci, pokaždé se však do provozní teploty dostali brankáři. Nejprve dobře zasahoval domácí Baláž, na druhé straně jej při šanci soupeře napodobil Strýhal. Hosty navíc jednou zachránila konstrukce branky.

Fortuna Divize CZdroj: Michal MalýVe 28. minutě už se ale skóre měnilo. Po křídelní akci z levé strany se míč dostal k Bekerovi a hostující mladíček prokázal střelecký um – 0:1. Uběhly další tři minuty, domácí chybou darovali zakončení Blažkovi a ani ten příležitostí nepohrdl.

Kdo čekal, že po přestávce přijde nápor domácího mužstva, musel být zklamán. RMSK pokračoval v převaze a už v 56. minutě po skvěle zvládnuté brejkové akci zvyšoval na 0:3 Holec. Domácí vrátila do hry spolupráci střídajících hráčů, kdy Jahoda nahrával skórujícímu Ansorgemu, soupeři ale na odpověď stačila minuta a druhá trefa Blažka atraktivní derby střelecky zakončila.

KRAJSKÝ FOTBAL: Chlumec B i Lázně Bělohrad vyprovodily soupeře sedmi brankami

Fakta – branky: 76. Ansorge – 28. Bekera, 31. a 77. Blažek, 56. Holec. Rozhodčí: Bednář. ŽK: 1:1. Diváci: 120. FK Náchod: Baláž – Zámečník (65. D. Hrubý), L. Knap, Locker, Brich (83. Vítek) – Simon (46. Jahoda), Jakub Petřík, Rajnoch (46. Ansorge), Vančák – Havlena, Světlík. RMSK Cidlina Nový Bydžov: Strýhal – J. Novák, P. Mokošín, F. Drobný (85. Vincour) – Trejbal (80. Špinka), Štajer, Voldán, Š. Blažek, Zvěřina – N. Bekera (73. M. Marek), M. Holec (85. Pokorný).

Ohlasy trenérů

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Prvních pětadvacet minut jsme odehráli celkem kvalitně. Pak jsme však inkasovali po řetězci chyb po autu soupeře. Následná branka ve 30. minutě utkání, kdy jsme zahrávali rohový kop a opět předvedli obranný chaos, jen potvrdila naše špatné bránění i organizaci. Třetí a čtvrtá branka byly jak přes kopírák. Jsem zklamaný z individuálních výkonů některých hráčů, takto se o záchranu nehraje. Do tohoto utkání jsme těžko dávali branky, ale alespoň jsme jich nikdy tolik neinkasovali. Tento výkon nemohl stačit na divizní úroveň, spíše to vypadalo, že předvádíme dorostenecký fotbal. Zřejmě je to i složením mužstva, máme moc hráčů zraněných, mužstvu chybí zkušení lídři, řada hráčů si na hřišti dělá co chce. Myslím, že je to zřejmě i tím, že je v sestavě moc hráčů, kterým chybí zkušenosti s touto soutěží.“

Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Začátek se nesl v jiném duchu, než jsme chtěli. Přiznávám, že jsme měli štěstí, když Náchod trefil tyčku a jednou výborně zakročil náš gólman. Přežili jsme to a domnívám se, že poté, co jsme vstřelili první branku, byl zápas převalený na naší straně. Po dvou slepených gólech jsme vedli 2:0 a ještě jednu branku jsme po brejku měli přidat, ale nestalo se. Šli jsme tedy s obavami do druhé půle. Naštěstí nám záhy vyšel brejk a bylo rozhodnuto. Směrem dopředu to byl náš asi nejlepší jarní výkon. Dozadu máme rezervy, ale je důležité, že jsme zápas dokázali zvládnout.“

Podzimní krajská derby

Náchod – Trutnov 0:1, Nový Bydžov – Náchod 2:1, Náchod – Dvůr Králové n. L. 2:2, Trutnov – Nový Bydžov 0:0, Dvůr Králové n. L. – Trutnov 2:1, Nový Bydžov – Dvůr Králové n. L. 4:0.



Jarní krajská derby

Trutnov – Náchod 1:1, Náchod – Nový Bydžov 1:4.



Aktuální tabulka krajských derby

1. Nový Bydžov 4 3 1 0 10:2 10 bodů

2. Trutnov 4 1 2 1 3:3 5 bodů

3. Dvůr Králové n. L. 3 1 1 1 4:7 4 body

4. Náchod 5 0 2 3 5:10 2 body