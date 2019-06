V první půli byli jasně lepší hosté, kteří s lehkostí procházeli propustnou domácí defenzivou, potrestat ji však dokázali pouze jednou. Po úvodní neproměněné šanci exreprezentanta Štajnera se suverén letošní divizní skupiny C prosadil po čtvrt hodině hry, kdy nadýchaný centr Skuhravého poslal hlavou do sítě nehlídaný Hušek – 0:1.

O chvíli později se poprvé a zdaleka ne naposledy vyznamenal Hladík v domácí brance, ten se pak marně po půl hodině hry natahoval po krásné střele Čížka, domácí ale od druhé inkasované branky zachránilo břevno. Ve 33. minutě si po chybě v domácí rozehrávce hostující Daníček posadil na zadek hned dva náchodské hráče, na Hladíka ale nevyzrál. A tak přišel trest. Ve 45. minutě se nadechl k samostatné akci Moravec a vyrovnal na poločasových 1:1.

Tentýž hráč měl další dobrou možnost i zkraje druhé půle, tentokrát se ale od něj štěstí odklonilo. To si naopak vybral jeho spoluhráč Hladík, který kryl další tutovku hostů. Po hodině hry vyrobili domácí další minelu, po níž postupoval sám na Hladíka hostující Hušek a znovu nezaváhal – 1:2. Nádherný fotbalovým moment přišel v 71. minutě, kdy Malý zkusil přehodit z půlky hřiště hostujícího brankáře, ten vytěsnil přesně mířený lob na břevno, jenže se pak zamotal do sítě, čehož využil dorážející Pavlíček – 2:2. V závěrečné čtvrt hodině se střídaly šance před oběma brankami, v 86. minutě se po kombinaci Malého s Pavlíčkem pískal trestný kop. K němu se postavil Hlava a krásnou střelou přes zeď poslal domácí do vedení 3:2. Definitivní gólovou tečku za letošní nepovedenou sezónou udělal v 88. minutě Malý, který gólově zužitkoval pohlednou individuální akci Jahody – 4:2.

Náchod - Mšeno-Jablonec nad Nisou 4:2

Fakta – branky: 45. Moravec, 71. Pavlíček, 86. Hlava, 88. Malý – 15. a 61. Hušek. Rozhodčí: Rychtár – Pilný, Slavíček. ŽK: 1:1. Diváci: 70. Poločas: 1:1. Sestava Náchoda: Hladík – Moravec, D. Nejman, Kabeláč (46. Hlava), Fenz – Simon (46. Král), Donát (46. J. Nejman), Brich, Vencl (58. Jahoda) – Malý, Zbudil (46. Pavlíček). (mr)