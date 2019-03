Tomáš Strnad, trenér FK Náchod: „Loterii ve velmi větrném počasí jsme vyhráli, protože jsme předvedli kolektivnější výkon než domácí tým. S výkonem je mírná spokojenost, je to dobrý začátek, ale k záchraně nás čeká ještě velmi dlouhá cesta.“

Kolín - Dvůr Králové 0:0, pen. 3:5

Miloslav Tykal, vedoucí mužstva TJ Dvůr Králové n. L.: „Úvod patřil soupeři, který nás na chvíli zatlačil. Hra se však postupně vyrovnávala a druhý poločas už patřil nám. O vítězný gól nás dvakrát připravila tyč, břevno zase trefil soupeř. V penaltové loterii se štěstí přiklonilo na naši stranu.“

Trutnov - Český Brod 2:0

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Začátek utkání byl typický pro první mistrák. My jsme se dvacet minut spíš hledali a hosté byli lepší na míči. Pak jsme ale přidali trošku na agresivitě, začali soupeře dostupovat a tím jsme získávali půdu pod nohama. Akorát ve finální fázi jsme byli slabí. O poločase jsme si řekli, že musíme pokračovat v tom trendu, co jsme končili a myslím si, že to na soupeře platilo. Ze hry vyplynuly šance a my je zaplaťpánbůh proměnili.“

Pardubice B - V. Hamry 5:1

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice: „První jarní utkání jsme zvládli a jsem rád, že jsme do odvet vykročili tříbodovým ziskem. V klimatických podmínkách, které moc fotbalu neprospívaly, jsme se prezentovali slušnou hrou. Byli jsme více na míči a měli lepší pohyb. V první půli jsme potrestali soupeřovy chyby a vytvořili si dostatečný brankový náskok, který jsme ještě z kraje druhého poločasu navýšili. Soupeře jsme do zakončení moc nepouštěli a naopak naše další šance včetně penalty neproměnili. Kluci k utkání přistoupili zodpovědně. Celý zápas jsme odehráli ve vysokém tempu a zaslouženě vyhráli.“

Benátky n. J. - Slatiňany 2:1

Petr Myška, trenér SK Spartak Slatiňany: „Na těžkém terénu to byl spíše boj , my jsme bohužel domácím nabídli nesmyslnou penaltu, což byla jejich jediná šance v prvním poločase. My jsme si vypracovali čtyři, ale bohužel jsme je neproměnili. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem něco udělat. Jenže jsme podruhé inkasovali a navíc přišli o vyloučeného Radouše. I v deseti jsme se snažili, snížili jsme pozdě a domácí konec zkušeně dohráli.“