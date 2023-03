Český Brod trénuje bývalý sparťan Martin Frýdek a byli to právě Středočeši, kdo byl možná o chlup lepším týmem. Přesto utkání nakonec dospělo k remízovému výsledku, když Bydžov dvakrát dokázal dohnat jednogólovou ztrátu. Hráči RMSK však nepředvedli bůhvíjaký výkon, takový by v divizi C na druhé Hlinsko nemusel stačit.