Fortuna Divize C

Trutnov – Velké Hamry 1:1 (1:1)

Takový vstup do zápasu je snem každého mužstva. Z duelu Trutnova s Velkými Hamry neuběhly ani tři minuty, když Zezula nalinkoval parádní přihrávku útočníkovi Slavíkovi, ten zachoval chladnou hlavu a po kličce brankáři zvedal ruce nahoru.

Bezmála dvě stovky diváků byly u vytržení, soupeře ale brzká trefa nijak neomráčila. Severočeši po celý první poločas dokazovali, že také letos hodlají atakovat ty nejvyšší příčky. Na míči byli častěji, leč domácí dobře bránili a z protiútoků přicházely nadějné příležitosti.

Trutnov - Velké Hamry (1:1)Zdroj: Jiří Petr

Žádná druhým gólem neskončila, místo toho hosté tři minuty před pauzou udeřili gólem Žitky po rohovém kopu.

Gól do šatny domácí tým samozřejmě mrzel, ve druhé půli ale přišlo zlepšení. Hru mužstva výrazně pozvedl příchod střídajícího Brejchy, jenž se nakonec mohl projevit jako pravý trenérův žolík. Po parádní individuální akci však skončil míč na tyči a jelikož se z dorážky neprosadil ani Turner, skončil duel dvou starých známých nerozhodně.

V dalším kole Trutnov čeká náročné derby na horké půdě Náchoda (sobota 17.00).

Fakta – branky: 3. Slavík – 42. Žitka. Rozhodčí: M. Nenadál. ŽK: 4:1. Diváci: 170. Poločas: 1:1. MFK Trutnov: Hofírek – Macek, Zieris, Mařas – Marcel Štěpánek (90. Balcar), M. Knap, Trávníček (73. Jirousek), J. Turner – Slavík, Rajnoch (58. Brejcha), Zezula. FK Velké Hamry: Klement – O. Štěpánek, Šidlo, M. Javůrek, Kozák (79. Zounek) – Linka (79. Rudolf), Kamil Krejčík – Žitka (71. Šťovíček), Šohaj, Kováčik – J. Černý (79. Svrček).

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Přestože jsme se hned v úvodu po krásné akci Zuzuly, přenechání Rajnocha a zakončujícího Slavíka dostali do vedení, herně byli v první půli lepší hosté. Sice jsme se na to v týdnu připravovali a hosté nás ničím nepřekvapili, jejich neustálé centry ze stran do pokutového území nám dělaly problémy. Jednou nás zachránila tyč, ale nakonec jsme opět inkasovali po rohovém kopu, kdy jsme nedohráli akci až do konce a hosté svým důrazem zaslouženě vyrovnali. Naše dobré šance v prvním poločase, bohužel opakovaně ztroskotali na naší malé odvaze v zakončení a chutí vzít to na sebe. V druhé půli se nám stejně jako v minulém kole povedlo střídání a Patrik Brejcha naší hru výrazně pozvedl a hra se minimálně vyrovnala. Velice dobré šance Slavíka, Brejchy a Turnera gólem neskončily a tak zápas skončil podle mě spravedlivou remízou, avšak s větším počtem šancí na naší straně. Jsem velice rád, že jsme dokázali alespoň částečně potvrdit body z minulého kola a dokázali bodovat s kvalitním soupeřem, se kterým jsme v loňském roce dvakrát prohráli se skóre 2:9, a tak věřím že se ubíráme správným směrem. Přestože to byl pro brankáře velice těžký zápas s množstvím centrovaných míčů, výborně zachytal Hofírek a naší hře velmi pomohl střídající Patrik Brejcha.“

Zdeněk Bryscejn, trenér FK Velké Hamry: „Do utkání jsme vstoupili špatně, už ve třetí minutě jsme dostali gól a to ovlivnilo průběh celého zápasu. V něm jsme měli převahu, byli jsme lepší na balónu. Vytvořili jsme si šance, ale domácí hrozili protiútoky, byli nebezpeční. Ve 42. minutě se nám podařilo vyrovnat a do druhého poločasu jsme měli výborný vstup. Asi pětadvacet minut jsme Trutnov přehrávali. Pak už se hra hodně rozkouskovala, oba týmy chtěly vyhrát, byly tam nějaké žluté karty, hra se vyrovnávala. Jsem zklamaný, že nemáme tři body, ale vím, že ten zápas mohl dopadnout všelijak a že jsme mohli taky prohrát. Ještě v závěru měli domácí nebezpečnou šanci. Remíza je spravedlivá, i když jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Těší mě ovšem, že místní fanoušci říkali, že to byl na divizi dobrý zápas, že jsme měli dobrý herní projev. Trutnov se hodně zlepšil, proti jaru má dobrý tým.“