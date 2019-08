Náchod totiž přivítá ve středu od 17.30 hodin v prvním kole MOL Cupu Viktorii Žižkov. Rozhodlo o tom víkendové vítězství 3:0 nad Horkami nad Jizerou. Souboj s tradičním pražským klubem bude pro hráče i fanoušky fotbalovým svátkem. Viktorka v současné době hraje druhou ligu a právě na konfrontaci profesionální ligy a divize je Petřík zvědavý nejvíce. "Moc se na to se spoluhráči těším, je to pro nás odměna za dobře zvládnutý zápas v předkole," říká mladá náchodská posila.

Šli jste do zápasu proti Horkám nad Jizerou s vědomím, kdo by v dalším kole přijel?

Určitě jsme věděli, o co hrajeme, byli jsme hodně motivovaní a teď je to tady.

Jak byste zhodnotil zápas proti divizním Horkám?

Myslím, že naše vítězství bylo naprosto zasloužené. Horky měly za celý zápas jedinou šanci. Jinak jsem celé utkání hráli my. Měli jsme dva pokutové kopy, které podle mě jednoznačně byly, ty nakonec rozhodly o celkem jasném vítězství.

Už na předkolo poháru dorazilo dost diváků, na zápas proti Žižkovu se tak dá očekávat velká návštěva.

Doufáme, že nás fanoušci přijdou podpořit. Snad se nám druholigový tým povede potrápit a všichni si tenhle pro nás velký zápas užijeme.

V mládeži jste hrál proti prvoligovým týmům, tohle bude ovšem něco jiného, že?

Určitě. Očekávám mnohem více soubojů. Všechno bude rychlejší a rozhodně nedostaneme nic zadarmo.

Jak se vůbec váš přestup do Náchoda zrodil. Prý jste kvůli škole hledal angažmá i v Brně?

Ano je pravda, že jsem to zkoušel i ve Zbrojovce Brno, tam nás však bylo hodně a neměl jsem jistotu, že bych hrál. V červnu jsem byl s klukama z Náchoda na Region's cupu. Hodně z nich jsem znal odmalička, další jsem poznal, což hrálo velkou roli, že jsem teď v Náchodě. Navíc nebydlím daleko.

Byla nějaká varianta, že byste zůstal v hradeckém béčku, které bude hrát ČFL?

Mluvili jsme o tom, ale hlavně kvůli škole v Brně bych nestíhal tréninky, takže to bylo nereálné.

Přes týden tedy budete trénovat někde v Brně?

Ano. Přesně tak jsme domluveni.

Máte před sebou první angažmá v dospělém fotbale, co vám zatím ukázaly přípravné zápasy?

Myslím, že divize je kvalitní soutěž. Dospělý fotbal je o dost tvrdší, na což si budu muset zvyknout, ale trochu se to dá srovnat i s juniorskou ligou.

Jak s odstupem času vzpomínáte na Region's cup?

Byl to ohromný zážitek. Všichni jsme si to náramně užili, navíc jsem dal jeden pěkný gól, na který nikdy nezapomenu.