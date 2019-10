Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové: „Povinná vítězství bývají vždy ošemetná. V utkání proti poslednímu celku od nás všichni očekávali tři body a v tom to bylo složité. Kluci ale dokázali dodržet stanovenou taktiku a myslím si, že naše výhra je zasloužená.“

Hlinsko - Nymburk 2:0

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Utkání pro nás bylo velmi důležité. Musím říct, že soupeř má svoji kvalitu a nebylo to pro nás jednoduché vítězství. Doplnil nás Kryštof Vašek a hned to bylo znát. Hnacím motorem byli znovu fanoušci, máme nejlepší diváckou kulisu v soutěži, čehož si velmi vážíme. Věřím, že až budeme opět plně kompletní, budeme dělat body častěji.“

Benátky n. J. - Vysoké Mýto 1:3

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „V úvodu utkání nás domácí zatlačili a byli lepším týmem. Po půlhodině hry jsme se vymanili z tlaku a skórovali. Ve druhé půli domácí vyrovnali, ale vedení nám vrátili střídající hráči. Porazili jsme dosud nejlepší tým, který proti nám nastoupil.“

Čáslav - Trutnov 2:1

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Hrál se výborný zápas, neustále v tempu. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, soupeře jsme jasně přehrávali a zaslouženě jsme vyrovnali. Hned z další akce jsme ale podruhé inkasovali, což se prostě nesmí stávat. Je to velká škoda, minimálně bod jsme si měli odvézt.“

Kolín - Letohrad 1:1, pen. 5:3

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Před zápasem bych bod asi bral, ale teď u mě převládá zklamání. První poločas kluci skvěle pracovali, dokázali jsme být nebezpeční směrem dopředu a zaslouženě jsme šli do vedení. Druhý poločas jsme ztráceli míče v přechodu do útoku, domácí nás zatlačili, ale šance si vypracovat nedokázali. Bohužel přišla velká chyba v rozehrávce, která nás stála body. Beru tu chybu i na sebe, protože po klucích chci, aby jen nenakopávali, ale i rozehráli nakrátko. Je škoda, že ze dvou venkovních utkání, které jsme sehráli velice kvalitně, máme jen bod a o další body nás připravily branky, které by mohly běžet na Silvestra.“

Ostrá – Náchod 0:3

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „Měli jsme skvělý start a rychle se ujali dvoubrankového vedení. Kolem 30. minuty polevila naše aktivita a soupeře jsme pustili do hry. V těchto momentech nás podržel Jirka Hladík v brance. Druhý poločas nás brzdily nevynucené ztráty, rozhodnutí přišlo po skvělé akci Davida Volfa a šťastném odrazu nepovedené střely.“