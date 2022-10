Nedaří se, nedaří. A co víc, fotbalisté Náchoda po porážce 1:3 od Turnova klesli už na poslední příčku tabulky. Jako by se jim vracely zážitky z minulé sezony, ve které to s náchodskými nadějemi na udržení Fortuna Divize C vypadalo po podzimu prachbídně.