Novou sezonu chtěli v Náchodě rozhodně odstartovat domácím vítězstvím nad Kutnou Horou, jenže svěřenci zkušeného kouče Václava Kotala se nedokázali prosadit přes výborně bránící hostující celek a nakonec mohli být rádi i za bod, když v závěru zneškodnil rychlý brejk soupeře skvělým zákrokem domácí gólman Baláž. Novou sezonu chtěli v Náchodě rozhodně odstartovat domácím vítězstvím nad Kutnou Horou, jenže svěřenci zkušeného kouče Václava Kotala se nedokázali prosadit přes výborně bránící hostující celek a nakonec mohli být rádi i za bod, když v závěru zneškodnil rychlý brejk soupeře skvělým zákrokem domácí gólman Baláž. „Premiéru jsem si moc neužil, jsem zklamaný, že zápas skončil remízou 0:0. Bohužel jsme z převahy, kterou jsme měli po celý zápas, nedokázali vstřelit branku,“ mrzelo Kotala.

„V první půli jsme hráli na dlouhé míče, na což nemáme hráče. V druhem poločase se naše hra zlepšila, když jsme začali hrát po zemi, šance jsme ale neproměnili. Nakonec můžeme být rádi i za ten bod,“ doplnil bývalý kouč pražské Sparty. On sám si v Náchodě musí zvykat na úplně jiný přístup, než byl doposud na svých trenérských štacích zvyklý. „Prakticky celý život pracuji jako profík, takže je to pro mě těžké. Situace není dobrá, ale samozřejmě respektuji, že kluci chodí do práce. Mužstvo je v přestavbě, protože skončilo spoustu zkušených hráčů. My jsme se vydali cestou, že stavíme na odchovancích, uvidíme, na co to bude stačit,“ přibližuje Kotal. Přitom Náchod v posledních dvou sezonách pomýšlel na postup do ČFL. Bohužel se o něj kvůli předčasnému ukončení amatérských soutěží nemohl poprat. Teď budou cíle podle Kotala trochu jiné. „Minulý rok byl tým stabilizovaný a mohl pomýšlet na třetí ligu, teď to podle mě nepřipadá v úvahu. Rozpadla se osa týmu, proto si myslím, že tenhle rok na to tým mít nebudeme. Já vidím situaci reálně, hráli jsme s mužstvy ze třetí ligy, které na tom byly lépe. Potřebujeme se konsolidovat v divizi, pak zase můžeme pomýšlet výš.“

O následujícím víkendu zajíždí Náchod na hřiště nováčka z Tochovic. A už ve středu 11. srpna přijede v rámci 1. kola MOL Cupu do Bělovse druholigová Chrudim. „Určitě bychom ji rádi potrápili, ale musíme se lépe sehrát, což závisí na účasti na trénincích. Taky potřebujeme zlepšit důraz v útočné fázi, vždyť proti stožárům z Kutné Hory vypadali kluci jako děti,“ uzavřel Kotal.