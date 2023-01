Jako úspěšná se v MFK Trutnov může hodnotit podzimní část Fortuna Divize C. Fotbalisté z břehu Úpy během ní posbírali 22 bodů za šest výher a čtyři remízy, přičemž z pěti utkání odešli v roli poražených.

Bilance tak zní sice průměrně, týmu však vynesla velice slušnou šestou pozici, na kterou budou chtít jistě svěřenci trenéra Markse na jaře navázat.

Mimochodem většinu bodů posbírali Trutnovští kuriózně na hřištích soupeřů a v tabulce venkovních duelů jim patří druhá příčka za týmem z Ústí nad Orlicí. Doma to vázlo, nutno však dodat, že právě před vlastními diváky mužstvo hostilo ty opravdu nejsilnější soupeře.

Premiérovou sezonu u kormidla divizního celku prožívá bývalý trutnovský kapitán a dnes již trenér Vladimír Marks (37). Byl to právě on, kdo první polovinu mistrovského ročníku zhodnotil a Deníku nastínil, jak se budou chtít jeho svěřenci prezentovat na jaře.

Trenére, jak byste s odstupem času zhodnotil podzimní část divizní sezony?

Hodně a často se o tom bavím s lidmi okolo fotbalu i mimo něj a často slýchávám, škoda že se nevyhrálo se Dvorem, škoda že se aspoň neremizovalo s Benátkami a podobně. Já si však myslím, že zisk dvaadvaceti bodů je naprosto zasloužený. Sice jsme v některých zápasech mohli a měli získat bodů víc (například Letohrad), ale na druhou stranu jsme nemuseli udržet těsné výhry v Turnově, Náchodě nebo Dobrovici. Takže u mě panuje s podzimem přiměřená spokojenost a o to větší očekávání máme všichni od jarní části sezony.

Trenér MFK Trutnov Vladimír MarksZdroj: Jiří PetrŠestá příčka je v silné konkurenci velmi slušným vkladem. Hádám, že minimálně na ní se na jaře budete chtít udržet, je tomu tak?

Naše aktuální cíle se od těch předsezonních nijak neliší – chceme se jednoduše zlepšovat, stále se někam posouvat. Loni jsme měli na konci soutěže bodů čtyřicet, takže to je jednoduchá matematika…

Na sestupové příčky máte letos desetibodový polštář. Je dostatečný k tomu, abyste měl jak vy, tak hráči klidnou zimu?

Že jsme zachránění si rozhodně nemyslím, na druhou stranu to vůbec nejsou myšlenky, kterými se chceme v Trutnově zabývat. Chceme koukat nahoru, být pozitivní, brát zápasy jeden po druhém a uvidíme, na co to v konečné tabulce bude stačit. Myslím, že tenhle tým má rozhodně na víc, než se „jen“ snažit v soutěži udržet. Takže klidná zima určitě nebude, budeme mít čas kvalitně zapracovat na kondici a některých nedostatcích, které se objevily v průběhu podzimu.

Čím si vysvětlujete, že více jak dvě třetiny bodů získal váš tým na hřištích soupeřů?

Je pravda, že venkovní zápasy hrajeme s větší lehkostí. Zpočátku soutěže jsme hráli podle mě stejně doma i venku, avšak vítězili jsme jen na hřištích soupeřů. Postupem času nám to všem asi trochu vlezlo do hlavy a zápasy doma se nám nedařily podle našich představ. Všichni jsme to chtěli zlomit až moc. V zápasech s Novým Bydžovem nebo Čáslaví se nám tak herně nedařilo, přesto jsme dokázali z obou zápasů vydolovat alespoň bod, což se nakonec také cení. Kromě toho si také musíme přiznat, že doma jsme narazili na soupeře z kategorie těch nejtěžších – Liberec, Vysoké Mýto nebo v posledním kole výborné Benátky.

Kdybyste měl vybrat, ve kterém utkání váš tým podal výkon přesně podle vašich představ, který duel by to byl a proč?

Asi se nabízí vybrat některý z venkovních zápasů, kde se nám podařilo pětkrát zvítězit. Já jsem byl ale osobně asi nejvíc spokojený po domácím zápase s Hlinskem. To má podle mě na divizi velice nadstandardní mužstvo a my ho dokázali po téměř dokonalém výkonu ve druhém poločase porazit celkem jasně 3:0. Konečně jsme našim domácím fanouškům ukázali, čeho jsme schopni.

Jediným soupeřem, kterého Trutnovští na podzim dokázali doma porazit, byli fotbalisté Hlinska.Zdroj: Jiří Petr

Která ztráta naopak nejvíc mrzela?

Každá porážka mrzí, takže to jsou zápasy s Libercem, Chrudimí, Letohradem, Dvorem Králové a Benátkami.

Mezi trenéry jste nováčkem. Jak jste si první podzim v této roli užil a kolikrát jste měl sto chutí vlétnout na hřiště a pokusit se klukům pomoci coby spoluhráč?

První půlrok byl fajn. Důležité bylo, že nám vyšel začátek a kluci uvěřili, že nám to spolu může fungovat. Mám velkou výhodou, že mužstvo je velice dobře poskládané, mladé a hlavně má chuť se někam posouvat. S nemalou částí z nich jsem ještě hrál, takže o to bylo naše sžívání jednodušší. S klukama si zahraju na tréninku a vím, že při mistráku bych jim už nepomohl, takže jsem v tomhle směru úplně v klidu.

Kolik hráčů jste uvítal na úvodním tréninku v novém roce a máte zprávy, kdo na sobě přes pauzu makal a kdo naopak volno spíš v dobrém „proflákal“?

Hráči by se měli podle mě v našem amatérském fotbalu v době volna věnovat odpočinku, rodině, přítelkyním a dalším aktivitám, na které nemají během sezony čas. Věřím, že osm týdnů zimní přípravy je potom dostatečný čas na to, abychom se na jaro kvalitně připravili. Pokud má někdo aktuálně nějaké kilo navíc, na konci přípravy už tomu tak nebude.

Přípravné zápasy MFK Trutnov v zimní přestávce

Sobota 21. 01. Trutnov – Slavia Hradec Králové (14.00)

Sobota 28. 01. Trutnov – Solnice (14.00)

Sobota 04. 02. Trutnov – Živanice (14.00)

Sobota 11. 02. FC Hradec Králové U19 – Trutnov (12.00)

Středa 15. 02. Trutnov – Červený Kostelec (18.00)

Sobota 18. 02. Trutnov – FC Hradec Králové B (14.00)

Sobota 25. 02. Trutnov – Jaroměř (14.00)

Viděl jste na podzim nějaké zápasy starších dorostenců? Pobíhá v jejich dresu nějaký šikovný talent, o jehož nasazení do áčka byste uvažoval?

Vzhledem k tomu, že jsem na podzim vypomáhal ještě s trutnovskou starší přípravkou, kde hraje můj nejstarší syn, moc času o víkendech nezbývalo. Viděl jsem tak jen dva domácí zápasy a zejména první poločas s Náchodem se mi velice zamlouval. Talentů tam pobíhá několik a je absolutní prioritou celého klubu, aby všichni hráči končící v kategorii dorostu pokračovali v kategorii mužů a nehráli okresní soutěže někde v okolí Trutnova, jako tomu je aktuálně. Jsem přesvědčen, že ročník 2004 může být budoucí kostrou trutnovské kopané. Máme připravený plán, jak už v průběhu jara co nejvíc kluků zapojit do dospělého fotbalu, aby pro ně byl přechod v příštím roce jednodušší.

HORŇÁK CUP 2022: Pohár se vrací do Trutnova, výhru berou borci z DuTo

Jak bude probíhat zimní příprava a kolik máte na programu přípravných utkání?

V domácích podmínkách budeme absolvovat tréninky třikrát týdně a máme domluvených celkem osm přípravných zápasů. V termínu od 19. – 22. ledna budeme na našem tradičním soustředění v Horním Maršově.

Vladimír Marks (vpravo)Zdroj: Jiří PetrNa závěr mi prozraďte, zda jste sledoval mistrovství světa v Kataru, jak se vám líbilo a jak jste spokojen s tím, jak dopadlo.

Samozřejmě jsem šampionát sledoval, ale na druhou stranu musím říct, že jen pár zápasů jsem viděl od první do poslední minuty. Bral jsem ho jako souboj skvělé odcházející generace (Messi, Ronaldo, Modrič, De Bruyne…) proti generaci nastupující (Mbappé, Gavi, Pedri, Musiala…). Ve finále jsem fandil Francii a Messimu, takže jsem s výsledkem spokojen.