„Všechny góly, které jsem dál, jsou zásluhou celého týmu,“ říká skromně rychlonohý štírek Simon.

Proti Ostré jste během dvou minut dal dvě branky, jak jste góly viděl z vašeho pohledu?

První gól padl ze špatné přihrávky soupeře, kterou jsem vystihl. Míč se odrazil k Prážoj (Jan Pražák), který mi míč z jedné narazil a pak už stačilo jen trochu zrychlit kolem obránce a trefit branku. Druhý gól padl po centru z lajny, kde se párkrát míč odrazil nakonec ke mně, a z jedné jsem zamířil přímo k tyči.

Vyhráli jste další utkání, co v Ostré rozhodlo?

Hodně nám pomohlo, že jsme brzo vedli 2:0 a trochu jsme se uklidnili. Důležitý moment zápasu je také zákrok našeho brankáře Išiky (Jirka Hladík) kolem 25. minuty, kdy nás podržel. Ve druhém poločase bylo důležitě chytit začátek a přidat třetí branku, což se povedlo a zaslouženě jsme vyhráli.

Daří se celému týmu, co se podle vás změnilo od minulé sezony, kdy jste se pohybovali na opačné straně tabulky?

Máte pravdu, že se nám daří herně i výsledkově a jsme za to strašně rádi. Za prvé bych chtěl pochválit nového trenéra Ondru Nejmana na kterém je vidět, že to dělá s chutí a láskou. Za druhé se nám výborně povedl vstup do soutěže a jako třetí bod bych vyzdvihl, že jsme pochopili, že nebrání jen čtyři obránci a gólman, ale že obrana začíná od útočníků.

Asi jste teď rádi, že se nakonec shodou okolností nesestoupilo a nemusíte hrát jenom krajský přebor?

Je to tak. FK Náchod do krajského přeboru nepatří a už takovou sezonu nikdy nechceme zažít. Jestli mohu mluvit za celý tým, tak teď si fotbal hrozně užíváme a doufám, že nějakou dobu ještě budeme. Klidně do konce mé fotbalové kariéry, která bude doufám ještě dlouhá.

Daří se i vám osobně, jak jste spokojen se svými výkony?

Určitě jsem rád, že se mi daří gólově i herně a kdyby ne, tak bych lhal. Každopádně musím říct, že se daří celému týmu. Oni totiž vědí, že fandím Spartě a dělají vše pro to, aby mě tam dostali. (smích)

V sobotu vás doma čeká pátý Kolín, co od soupeře očekáváte?

S Kolínem nás čeká hodně těžké utkání. Hrají důrazný a kombinační fotbal. My se ale musíme soustředit na naší hru a snad nás fanoušci přijdou podpořit. Když to nedopadlo o minulém víkendu, tak teď už ten hattrick dopadne (směje se).