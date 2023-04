Pátý jarní zápas, desátý bod. Trutnovští fotbalisté pokračují ve velmi dobré bilanci z druhé poloviny sezony a ve Fortuna Divizi C dál atakují nejvyšší příčky tabulky. Na Apríla svěřenci trenéra Vladimíra Markse přehráli na domácí umělce rezervu Chrudimi 2:0.

Fortuna Divize C – 20. kolo

Trutnov – Chrudim B 2:0 (1:0)

Trutnováci šli do utkání oslabeni o trio marodů (Čechovič, Tobiáš, Sapár), zároveň ale také s velkou chutí oplatit soupeři porážku z podzimu. Tehdy Chrudimští využili vysokého počtu druholigových posil a do sítě Trutnova nasázeli půltucet branek.

Odveta však byla jiná. Domácím výrazně pomohla brzká branka, když se už po čtvrthodině hry hlavou po nacvičeném signálu prosadil kapitán Zieris. Trutnovští mohli ještě do přestávky přidat druhý gól, stav se ale neměnil a naopak to byli Chrudimští, kteří v 56. minutě pohrdli obrovskou šancí na vyrovnání.

Gól tak přišel na straně druhé. V 69. minutě vlétl do pokutového území Zezula a ranou na přední tyč zaskočil gólmana hostů Tlustého. Ve zbytku utkání už se skóre neměnilo a domácí mohli se svými věrnými příznivci oslavit třetí jarní vítězství.

Fakta – branky: 15. Zieris, 69. Zezula. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 2:1. Diváci: 200. MFK Trutnov: Hofírek – Macek, Zieris, J. Turner – Marcel Štěpánek (86. Mařas), M. Knap, Trávníček (72. Balcar), Zezula – Horčička, Slavík (86. Landa), Brejcha (89. P. Doubic).

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Z pohledu trenéra to nebyl úplně ideální výkon, ale po minulém týdnu jsme se nějakým způsobem zase vrátili na tu pozitivní a vítěznou vlnu, takže za tři body jsme samozřejmě rádi. Co se týká hry, tak si myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou. Klíčovou situací byla neproměněná tutovka soupeře, po které jsme zápas zlomili druhým gólem.“

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: „V první půli byli domácí lepší v poli a díky rohovému kopu se dostali do vedení. Nutno podotknout, že branka byla velice hloupá a laciná. Do druhého poločasu, který nabídl ofenzivní podívanou, jsme vstoupili mnohem lépe, ale naše koncovka byla žalostná. Naopak soupeř ukázal kvalitu a po protiútoku jsme prohrávali 0:2. Nastoupili jsme ve velmi mladé sestavě, což šlo ruku v ruce se střeleckou potencí. To je také hlavní příčinou porážky. Trutnov hrál výborně, byl po většinu utkání lepší, měl další gólové šance, ale troufnu si říci, že jsme se z velké části znovu porazili hlavně sami. Musíme dál bojovat a makat naplno, protože věříme, že poctivá práce se musí zhodnotit. Zvláště když víme, že se z posledních tří duelů dalo vytěžit daleko více.“

Další výsledky 20. kola: Čáslav – Liberec B 0:1, Dobrovice – Ústí nad Orlicí 1:3, Nový Bydžov – Velké Hamry 0:3, Brandýs nad Labem – Vysoké Mýto 4:2, Letohrad – Náchod 1:0. Utkání Hlinsko – Benátky nad Jizerou a Dvůr Králové nad Labem – Turnov byla odložena.

Program 21. kola – pátek 16.00: Benátky nad Jizerou – Ústí nad Orlicí. 16.30: Turnov – Hlinsko. Sobota 10.00: Velké Hamry – Dvůr Králové nad Labem, Brandýs nad Labem – Dobrovice. 16.30: Vysoké Mýto – Trutnov, Náchod – Nový Bydžov. Neděle 10.15: Liberec B – Letohrad, Chrudim B – Čáslav. Středa 5. 4., 17.00: Náchod – Brandýs nad Labem (dohrávka 17. kola).