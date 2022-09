Nevyhráli, přesto se v sobotu večer neměli fotbalisté Trutnova za co stydět. Ambiciózní tým Vysokého Mýta totiž v 6. kole Fortuna Divize C herně potrápili, navíc mu sebrali bod, když uhráli bezbrankovou remízu.

Fortuna Divize C, 6. kolo

Trutnov – Vysoké Mýto 0:0

Při pohledu na dosavadní výsledkovou bilanci Trutnova s Vysokým Mýtem až mrazí. Oba soupeři spolu od srpna roku 2013 sehráli sedmnáct (!) vzájemných utkání, ani jednou však podkrkonošský celek nedokázal soka v normální hrací době porazit. Přitom hrál desetkrát doma, čtyřikrát rivala přetlačil alespoň v penaltovém rozstřelu.

Momentka z divizního utkání Trutnov vs. Vysoké Mýto (0:0).Zdroj: Jiří Petr

Ty se však od minulého divizního ročníku nezahrávají, proto bylo statisticky zřejmé, že víc než jeden bod Trutnov v sobotu nezíská – tedy pokud se nebudou „přepisovat dějiny“.

Nestalo se. Domácí se soupeřem odehráli vyrovnaný zápas, hosty pouštěli do šancí minimálně a když už se Mýtští před pokutové území Trutnova dostali, jako hned v první minutě, byl na místě pozorný gólman Hampl.

Derby #2 těsně pro nováčka. Dobře připravený Trutnov obral favorita o cenný bod

Hosté měli míč častěji na svých kopačkách, překonat obranu soupeře se jim ale nedařilo. Nakonec byli blíže vstřelenému gólu svěřenci trenéra Markse. Nejprve rána Trávníčka orazítkovala břevno, v úplném závěru pak individuální akci Knapa zmařil brankář Černík.

Historická bilance obou soupeřů



Vysoké Mýto doma s Trutnovem: 4 výhry, 2 remízy, 1 výhra na penalty

Trutnov doma s Vysokým Mýtem: 5 proher, 1 remíza, 4 výhry na penalty

Fakta – rozhodčí: Šůma. ŽK: 4:2. Diváci: 100. MFK Trutnov: Hampl – Macek, Zieris, Mařas, Turner (90. J. Tobiáš) – Trávníček (86. Slavík), M. Knap, Jirousek, Rajnoch, Zezula (90. Sobol) – Čechovič. SK Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek Javůrek – Mokrejš (71. Kabrhel), Wimmer (81. Trnka), Tomášek, Kopřiva, Habrman (71. Velinský) – Haladei (78. Hrubý).

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Do zápasu jsme nastupovali ve zcela jiném rozpoložení než náš soupeř, který naposledy vyhrál 8:0, zatímco my jsme se celý týden dostávali z těžké porážky z Chrudimi. Když k tomu přičteme početnou marodku a stále trvající trest Marcela Štěpánka, tak si výsledku proti kvalitnímu soupeři, který se netají ambicemi na postup, velice ceníme. V týdnu jsme věnovali dva tréninky taktické přípravě a myslím, že se Vladimír MarksZdroj: Jiří Petrto vyplatilo. Podle mě jsme hráli proti soupeři podobného kalibru jako minulý týden, který navíc hraje ve stejném moderním rozestavení 4-2-3-1. Tentokrát jsme na to ale byli daleko lépe připravení. Podali jsme perfektní týmový výkon, který s trochou štěstí mohl skončit naším vítězstvím. Po nádherné střele Míši Trávníčka ze třiceti metrů se třese břevno možná ještě teď, navíc individuální akce dobře hrajícího Martina Knapa z poslední minuty zápasu skončila až výborným zákrokem hostujícího brankáře. Věříme, že zápas bude pro náš mladý tým povzbuzením do dalších divizních bojů a dokážeme další body přivézt hned příští týden z Brandýsa.“

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: „Můžu v podstatě opakovat hodnocení z většiny minulých zápasů. Soupeře jsme jasně přehrávali, držení míče místy snad 90 – 10, ale nekvalita v zakončení nás znovu stála tři body. Je k nevíře, co dokážeme neproměnit. Nestalo se to zdaleka poprvé. A jak to v takových zápasech bývá, domácí v závěru podnikli dva nebezpečné protiútoky, po jednom z nich 'lízli' břevno a při druhém nás podržel brankář Černík. Takže jsme nakonec málem prohráli, protože fotbal se bohužel pro nás hraje na góly. Musím se pozastavit i nad tím, jaký styl proti nám praktikují soupeři. Každý jenom zaleze, nikdo nechce hrát fotbal. Nechápu, co na tom trenéry a hráče baví.“