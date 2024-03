Cidlina znovu rozdělila kádr na dvě poloviny. Jedna se představila v Chrudimi proti tamnímu diviznímu béčku a odjela domů s porážkou 2:4. Druhá část RMSK naopak na umělé trávě v Kobylicích jasně přehrála Horní Ředice (7:1), druhý tým tabulky krajského přeboru Pardubicka.

„Skvěle jsme vstoupili do zápasu a hned v 1. minutě dali gól. Po celý první poločas jsme měli vysokou produktivitu, rychle přistupovali k protihráčům, získávali míče. Dařila se nám kombinace a proto to bylo 5:0. Po změně stran jsme asi i tím průběžným výsledkem polevili, balony jsme předržovali, měli více ztrát. Dostali jsme hloupý gól po rohu. Pak kluci zase zvýšili tempo a přidali dva góly. Celkově jsme rádi, že se nám dařilo střelecky, útočníci jsou v pohodě. Ale pořád je co zlepšovat,“ zhodnotil kanonádu Martin Štajer, asistent trenéra RMSK.

Slavii Hradec teď v sobotu (2. března) od 10 hodin čeká v domácím prostředí generálka proti FK Neratovice-Byškovice, šestému týmu divize B. Bydžovští naopak generálku neabsolvují, neboť oba původně domluvení soupeři (Libišany, Dvůr Králové nad Labem) jim zápas v týdnu zrušili.

