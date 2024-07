První tým Nového Bydžova dle tradice absolvuje přípravné období společně s béčkem a také s vybranými dorostenci. Po uplynulé sezoně hned několik hráčů vyšlo z dorostu. V přípravě jsou ale i šikovní mladíci, kteří ještě mohou hrát za dorost.

Další dvě testovací utkání budou následovat o nadcházejícím víkendu. V sobotu hraje Cidlina od 10 hodin v Hlušicích proti divizní Chrudimi B. V neděli vyzve na stejném hřišti od 16 hodin Horní Ředice, nováčka 4. ligy, který do ní postoupil díky prvenství v krajském přeboru Pardubického kraje.

close info Zdroj: FK Dobrovice zoom_in Divize C: Nový Bydžov (modří) - Dobrovice.

Co se týká změn v novobydžovském týmu, tak jedna přišla na trenérském postu. Hlavním koučem zůstává úspěšný lodivod Václav Šorm, ale bude mít nového asistenta. Jan Věchet totiž z pracovních a časových důvodů na vlastní žádost skončil. Jeho místo by měl zaujmout Vojtěch Mokošín, jenž se doposud trenérsky věnoval mládeži.

U hráčů jsou v kolonce odchodů Václav Schober (návrat do Třebše), Vít Staněk (návrat do Chlumce nad Cidlinou) a Nicolas Filip (Kosmonosy). Místo nich zaujmou místo vycházející i současní dorostenci, z nichž někteří už na A tým nastoupili v loňské sezoně divize. Jde především o Koláře, Matese, Patku, Macáka, Podhajského, Ludvíka, Martina Malinu, ale o svou šanci budou bojovat i další. Z nižších soutěží by měl přijít 27letý ukrajinský fotbalista Yosyp Ukhal.

close info Zdroj: FK Čáslav zoom_in Divize C: RMSK Cidlina Nový Bydžov (modří) - FK Čáslav.

První soutěžní střetnutí čeká Bydžovské v sobotu 3. srpna, kdy v rámci druhého předkola tuzemské pohárové soutěže MOL Cup přivítají Dobrovici, rovněž účastníka céčkové skupiny 4. ČFL. A pak už přijde na řadu ostrý start mistrovských bojů. V prvním kole RMSK hostí v rámci Svatovavřinecké pouti nováčka z Police nad Metují (neděle 11. srpna od 17 hodin).