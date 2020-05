Rozhodně nezklamali, ba naopak velkého favorita pořádně prověřili a potrápili. Náchod v Hradci konkuroval poločas, poté se sice projevil fyzický i technický rozdíl mezi oběma týmy, ale i tak mohli být divizní hráči se svými výkony spokojeni. To po zápase s druholigovým favoritem potvrzoval i zkušený záložník Marek Brich. „Podali jsme slušný výkon, nemáme se za co stydět,“ sdělil čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Bylo to pro vás hodně těžké? Přece jen jste hráli proti druholigovému soupeři.

Hodně těžký to bylo. Po zápase jsem byl hodně zničený. První utkání po takhle dlouhé době, navíc bylo opravdu velké vedro a hráli jsme proti druholigovému soupeři, všechno se to určitě podepsalo.

Je znát velký rozdíl mezi týmy?

Určitě je. Nejvíce mi to přišlo v jejich agresivitě a v tom, že rychleji pracují s míčem.

V tom případě je to pro vás dobrý výsledek?

Souhlasím. Před necelým rokem jsme hráli v poháru proti Viktorii Žižkov, kde jsme si dokázali, že umíme dobře bránit, když jsme v bloku, tak se do nás těžko hraje, dostáváme se do šancí z brejku a to se potvrdilo i proti Hradci. Jednu branku jsme dali z brejku a druhou ze standardní situace. Výsledek dobrý, jsem spokojený.

V jaké situaci se nacházíte?

Trénujeme nějaké tři týdny. Předtím jsme měli od Ondry (pozn. autora - trenér Ondřej Nejman) individuální plány.

Jak vaše tréninkové jednotky vypadaly?

Čtyřikrát týdně nám posílal různá cvičení. My jsme mu naopak posílali videa a fotky chytrých hodinek.

Zvládal jste to?

Snažil jsem se to poctivě plnit, ale určitě to bylo těžký. Dělám ve školství, takže jsem ani nechodil do práce a nějaké to kilo nahoru určitě přibylo, ale člověk byl poctivý, protože má fotbal rád.

Těšíte se, až se znovu fotbalový kolotoč zase rozjede?

Hrozně moc.

Mrzelo vás, že jste nemohli prohnat v druhé polovině divizní sezony Vysoké Mýto?

To jsem hodně naštvaný. Měli jsme obrovskou fazonu a formu, to už se nemusí opakovat, ale pevně věřím, že na to navážeme.

Takže to nebyl výkřik do tmy?

Já si myslím, že určitě ne. I tenhle výsledek proti Hradci to může potvrdit. Dokud jsme s nimi stíhali běhat, tak to bylo vyrovnané, navíc oni mají ten luxus, že mohou vystřídat téměř celou jedenáctku.