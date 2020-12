Kouč náchodských fotbalistů věří, že se 22 zápasů na jaře dá zvládnout.

Náchodský záložník Jakub Petřík (u míče) takhle bojoval v posledním přátelském utkání proti přesile hráčů Mšena. Náchod vyhrál 5:3. | Foto: FK Náchod/ Michal Malý

Fotbalové jaro by v divizi mělo začít netradičně na konci ledna. Důvod je zřejmý - šíření nákazy Covid-19. Trenér FK Náchod Ondřej Nejman však věří, že se vše stihne odehrát, což by v prodlouženém jaru znamenalo absolvovat 22 utkání. „Kluci to zvládnou. Výhodu budou mít týmy se širším kádrem a štěstím na zranění. Ale vzhledem k tomu, že v termínovce nejsou vložené středy, tak to týmy nijak zvlášť neovlivní. Stejně každý v lednu a v únoru hraje přípravy. Takhle budou mít zimní zápasy alespoň náboj. Stín pochybností visí jenom nad tím, co nikdo neovlivní, a tím je možná třetí vlna epidemie,“ říká náchodský lodivod.