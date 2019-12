Je to velké překvapení. Náchod, který na jaře měl sestoupit do krajského přeboru a jen díky shodě okolností se nakonec ve čtvrté nejvyšší soutěži udržel, ukázal obrovský výsledkový i herní progres.

Velkou zásluhu na tom má trenér Ondřej Nejman, který tým převzal před sezonou a bez výrazných změn v kádru začal Náchod tvrdou prací posouvat směrem nahoru. Výsledkem toho je druhé místo se ziskem 34 bodů, nejlepší obrana v soutěži a druhý nejlepší útok. I proto musí v Náchodě s podzimem panovat velká spokojenost. „Jsem rád, že jsme si na sebe dobrými výsledky vytvořili bič do zimní přípravy, pro celý tým musí být motivace je zopakovat. Na jaře začne nová soutěž a my chceme opět vítězit a dělat radost našim fanouškům, kteří nás podporují,“ uvedl pokorně Nejman.

Přebral jste tým, který byl ještě na jaře na sestup, co jste se na hráčích snažil změnit?

Šel jsem do toho s tím, že nemá smysl řešit minulou sezonu, ale začít pracovat podle svého přesvědčení. Snažíme se na hráče přenést pozitivní přístup v myšlení a budovat vítěznou mentalitu. Ruku v ruce s tím musí jít zodpovědnost jednotlivců v plnění taktických věcí na hřišti. Snažíme se vytěžit maximum ze silných stránek hráčů.

Na podzim jste se bez bodu vraceli pouze z Trutnova, to je skvělá bilance.

Právě ztracené body v Trutnově nás velmi mrzí, ale jen z pohledu toho, že šlo vytěžit, podle obrazu hry, více. Ale to je fotbal, snad jsme se z toho poučili. Snažíme se hrát a myslet všude aktivně na výhru, snad i proto se nám tak na podzim dařilo.

Hodně vám pomohl povedený vstup do soutěže, bylo důležité, že hráči si už dodali sebevědomí v přípravě, která se výsledkově velmi vydařila?

Letní příprava pro nás byla především o seznámení a nastavení principů, na kterých chceme ve hře stavět. Ztotožním se s citátem profesora Koláře, že sebevědomí musí jít ruku v ruce s pokorou. Myslím, že jsme oba aspekty na startu podzimu měli. Jinak bych výsledkům z přípravy nedával velký význam, všichni jsme totiž asi cítili, že v mistrovských utkáních musíme přidat. Více nám pomohl výkon v pohárovém utkání se Žižkovem, kde kluci viděli, že i s takovým soupeřem můžou hrát a vytvářet si šance.

Na podzim jste obdrželi nejméně gólů z celé soutěže, zakládáte si na výborné defenzivě?

My chceme být především aktivní a odvážní v ofenzívě, protože když hrajete s míčem na soupeřově polovině, tak jen těžko inkasujete branku. To, že dostáváme málo branek, je odraz práce a vizitka celého týmu. V řadě situacích nás podrželi i oba brankáři.

Naopak gólově se prosadilo hodně hráčů, hned sedm z nich dalo minimálně tři branky, asi je dobře, že tíha neleží na jednom střelci, ale když na to přijde, dokáže dát gól téměř kdokoliv.

Každý střelecký trénink vidíme, že kluci góly dávat umějí. Jde jen o to, aby měli chuť a touhu střílet i ve hře. Na druhou stranu myslím, že bychom měli být ještě produktivnější a více se tlačit do koncovky. Na tom musíme přes zimu pracovat. Jsem rád, že tíha odpovědnosti nevisí jen na útočnících a když jim to tam zrovna nepadá, tak je nahradí jiní šutéři.

Ještě lépe než začátek podzimu se vám povedl jeho konec. Posledních pět zápasů jste dokázali vyhrát, nemrzelo vás, že už je konec?

Konec soutěže se nám výsledkově opravdu povedl, ale jsem rád, že mají teď kluci dostatek prostoru se dát zdravotně do pořádku a trošku si od fotbalu odpočinout. Je teď na nás o trenérech, abychom kluky nachystali tak, že půjdou do jara připravení ještě lépe než na konci podzimu.

Patrik Simon v jednom rozhovoru říkal, že se teď s klukama fotbalem skvěle baví, to asi každého trenéra potěší?

Vždy se lépe trénuje a maká, když se to odrazí ve výsledcích. Trénink a jeho náplň se snažíme koncipovat tak, aby kluci co nejméně poznali, že vlastně pořád jenom běhají. Z kluků ale cítím, že mají chuť a v tréninku dřou. V tomto ohledu musím pochválit ,,starší“ kluky, kteří přístupem těm ,,mladším“ ukazují cestu.

Chystáte nějaké změny v kádru přes zimní přestávku?

V první řadě chceme udržet kádr ve stejném složení jako nyní. Zimní přípravu mají všichni hráči na to, aby ukázali, že patří do základní sestavy právě oni. Šanci a hodně prostoru dostanou všichni hráči z béčka a vybraní kluci z dorostu. Do přípravy by se měl zapojit i jeden velmi perspektivní hráč z krajského přeboru.

Kdy zimní přípravu zahájíte?

Všichni hráči dostanou pod stromeček individuální plán, který by je měl udržet v kondici i přes svátky, společně se pak sejdeme o víkendu 12. a 13. ledna, kde zkontrolujeme, jak se jim plán dařilo naplnit. V průběhu zimy nás pak čekají zajímavá přípravná utkání s béčky Hradce Králové, Pardubic a např. Živanicemi, tak věříme, že se dobře nachystáme na těžké jarní bitvy.