Jako noc a den. Výkony i výsledky náchodských fotbalistů v této av předešlé sezoně jsou naprosto odlišné. Zatímco loni se tým plácal ve spodku tabulky divize C, letos okupuje špici. Po podzimu mu patří druhé místo v tříbodovém závěsu za vedoucím Vysokým Mýtem.

Ba co víc, začalo se mluviti o útoku na postup do třetí ligy, což Deníku potvrzuje kapitán mužstva Martin Malý. „Za tým můžu slíbit, že se o to budeme snažitv každém duelu. Vyhrát divizi a mít možnost postoupit do ČFL by bylo velice příjemné. Jestli by klub chtěl nyní postoupit, nedokážu říct, ale za sebe mohu říct, že já bych chtěl,“ má jasno devětadvacetiletá náchodská opora.

Po předešlé divizní sezoně jste původně měli spadnout. Dovedete si představit, že by se teď hrál v Náchodě jen krajský přebor?

Předchozí sezona pro nás nebyla jednoduchá. Navzdory velké snaze se nám nepodařilo bodovat pravidelně a zejména ve venkovních utkáních jsme byli slabí. Pro náš klub je krajský přebor samozřejmě málo, ať už vůči fanouškům, tak i lidem, kteří se o chod klubu starají, a samozřejmě i vůči sponzorům. Umístění v tabulce na konci minulého ročníku považuji za naše týmové selhání. Každý by na něm měl najít svůj díl odpovědnosti a poučit se.

Loni jste hráli ve spodku tabulky, letos jste v divizi zatím druzí. Kde se vzala taková proměna?

V loňské sezoně jsme měli velký problém se zápasy na hřištích soupeřů, nedařilo se nám střelecky ani výsledkově. Když přišla i zaváhání na domácím hřišti, tak jsme se dostali do problémů a nedokázali jsme se z nich dostat. Do posledních zápasů jsme bojovali o záchranu a nakonec jsme se v divizi udrželi až díky organizačním změnám v soutěžích. S tímto stavem jsme spokojeni nebyli a do nové sezony přišlo pár změn. Od stávající sezony nás vede mladý a nadějný trenér Ondra Nejman, pod kterým tým funguje, výsledky jsou odměnou za naše snažení. S dobrými výsledky přichází i větší motivace do pravidelné práce v tréninku, chuť se zlepšovat a tím zlepšovat i tým. Vedení nám přivedlo kvalitní posily – Honzu Pražáka a Kubu Petříka. Oba hráče jsme poznali díky Regions' Cupu a do týmu se nám hodili jak fotbalově, tak i lidsky. V průběhu sezony jsme ukázali sílu, když se nám trochu herně přestalo dařit, i přes to se nám podařilo vyhrát zápasy, ve kterých jsme prohrávali. Na podzim byl pouze jeden duel, ve kterém jsme nezískali ani bod.

Údajně jste na podzim posílili na poli sponzorském. Chtěli byste zaútočit na postup do ČFL?

Posílení mezi sponzory si nejsem vědom. V tomto směru bych řekl, že máme klub zdravě nastavený a nejsme primárně odkázáni na jediného sponzora. To nám zaručuje kontinuální úroveň a možnost dlouhodobě rozvíjet klub od mládeže až po A tým. Klub posílil na úrovni vedení Romanem Čápem a Lukášem Wihanem. Za tým můžu slíbit, že se o to budeme snažit v každém zápase. Vyhrát divizi a mít možnost postoupit do ČFLby bylo velice příjemné. Jestli by klub chtěl nyní postoupit, nedokážu říct, ale za sebe mohu říct, že já bych chtěl. Vyžadovalo by to u nás větší hráčskou kvalitu i kvantitu, abychom mohli hrát ve třetí lize důstojnou roli.

První tři týmy jsou od ostatních trochu odskočené. Myslíte, že o prvním místu se rozhodne právě mezi Vysokým Mýtem, Náchodem a Benátkami nad Jizerou?

O tom rozhodne vyrovnanost výsledků první trojky. V podzimní části jsme my, Vysoké Mýto a ani Benátky moc neztráceli, a pokud si udržíme výkonnost, tak bude pro čtvrtý Kolín složité se na nás dotáhnout. Vítěz divize bude mít okolo 70 bodů a takový zisk je pro kohokoli, mimo aktuální první trojku, nepravděpodobný. Ale určitě se to neudělá samo a snadné to nebude. Uděláme maximum pro to, abychom byli na konci soutěže ti šťastnější, a to samé očekávám i od našich soupeřů.

Na konci dubna oslavíte 30. narozeniny. Co fotbalového byste si k tomuto jubileu přál?

Narozeniny budu mít po 23. kole a průběžné první místo by byl pěkný dárek.

Když vezmeme trio krajských týmů Náchod, Trutnov a Dvůr Králové v divizi C, tak se sedmi brankami jste nejlepším střelcem. Budete chtít podobně pálit i na jaře? Nebo vás spíš zajímá týmový úspěch?

Tým je na prvním místě. Mé góly, případně přihrávky, jsou podílem na týmovém úspěchu. Srovnání s Trutnovem a Dvorem mě těší, i když bych od sebe chtěl víc. Deset branek v patnácti zápasech by byl příspěvek, se kterým bych byl spokojený.

Říká se, že jaro bývá náročnější než podzim. Očekáváte to stejně?

Jarní část bývá plná překvapivých výsledků. Bude záležet, kolik týmů se dostane do bojů o udržení a o postup. Čím víc týmu je ohroženo sestupem, tím je soutěž nevyzpytatelnější.