Zdroj: Radek Halva

Od té doby už hráči Cidliny tahali za kratší konec. Mýto v dalším průběhu střetnutí přidalo ještě dvě branky po totožných situacích. Nákopy ze středu hřiště za obranu našly dvakrát rozběhnutého exligového Pavla Dvořáka, jenž si v obou únicích na brankáře počínal parádně a cizelérským zakončením mu nedal šanci.

DIVIZE, skupina C – 17. kolo

SK Vysoké Mýto – RMSK Cidlina Nový Bydžov 4:1 (3:1). Branky: 22. Tomášek, 30. J. Dvořák, 39. a 63. P. Dvořák – 25. N. Filip. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 2:1. Diváci: 50. 3:1. V. Mýto: Zavřel – Valášek, J. Dvořák, Žák (76. Kuta), Švejda – Habrman (12. Tomášek), Schmoranz (76. Hlavsa), Štěpánek (61. Řehák), Šplíchal – Kopřiva (46. Šťastný), P. Dvořák. N. Bydžov: Saidl – Mates, Pokorný, Vincour (74. Kožíšek) – Trejbal (66. Hruška), Voldán (66. S. Bekera), N. Filip, Drobný – Kolář (46. Podhajský), N. Bekera, Schober (74. Horák).

Ohlasy

Filip Klapka, trenér Vysokého Mýta: „Úvodních dvacet minut nebylo z naší strany podle představ. Vstřelená branka nás sice mohla uklidnit, ale hosté za minutu dokázali skóre srovnat. Zbytek zápasu jsme zvládli mnohem lépe, přidali tři branky a můžeme se těšit z vítězného vstupu do jarní části. Na soupeři bylo sympatické, že chtěl hrát za každé situace fotbal. My jsme ho ovšem za to potrestali. Výsledek je pěkný, dali jsme doma čtyři góly, takže musíme být spokojeni.“

Zdroj: Radek Halva

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Nechceme dělat zbytečné závěry po prvním zápase. Potřebujeme se poučit z chyb, zlepšit morálku v tréninku a pokračovat v tom, co jsme si nastavili. Je samozřejmě těžké skousnout porážku 1:4, ale ta byla zcela zasloužená. Soupeř vyhrál po tom, co jsme chtěli hrát my. Chtěli jsme vstoupit do zápasu i odehrát ho trošku jinak. Škoda, že jsme nevytěžili víc v úvodní dvacetiminutovce. Pak už jsme na to nenavázali. Soupeř dobře zareagoval, vylezl na nás a potrestal naše chyby. Myslel jsem, že předvedeme víc.“

Další zápasy

Slavia Hradec Králové – Hlinsko 0:0, Trutnov – Spoje Praha 3:1 (6. Slavík, 56. Zezula, 90. + 1 Brejcha – 79. Ladra), Čáslav – Chrudim B 1:3 (90. + 4 Hejný – 22. Zvolánek, 89. Vácha, 90. + 3 Skohoutil), Benešov – Ústí nad Orlicí 1:2 (22. Kubiš – 38. Tichý, 62. z pen. Chleboun), Benátky nad Jizerou – Letohrad 4:1 (53., 66. a 67. Fabián, 90. + 2 Vobořil – 58. Zbudil), Turnov – Dobrovice 1:1 (44. Nosek – 5. Ma. Sedláček), Velké Hamry – Kosmonosy 0:1 (55. Mašek).

V dalším kole novobydžovský tým sehraje důležitou domácí bitvu s Čáslaví, která je v tabulce až na patnáctém místě a má o sedm bodů méně než RMSK. Utkání se uskuteční v sobotu 16. března od 15 hodin.