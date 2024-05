Góly, spousta šancí, pohledné akce, emoce, strkanice, červené karty. Zápas RMSK Cidlina s Kosmonosy přinesl divákům oboustranně snad všechno, co je ve fotbale možné. Nuda to rozhodně nebyla, což napověděly hned úvodní minuty. Ty patřily hostujícímu celku, jenž byl za svoji startovní aktivitu odměněn vedoucí brankou. O ni se postaral svým důrazem ve vápně velmi dobře hrající útočník Pajer.

Domácí hráči v úvodu zaspali, ale postupem času se dostali do hry, začali více bojovat a vytvářet si také gólové příležitosti. A jednu z nich dokázali ve 26. minutě zužitkovat ve vyrovnání. Dorostenec Patka si naběhl na přehoz za obranu a pohotově přeloboval vybíhajícího brankáře Kosmonos.

Na další trefu do černého se čekalo do 54. minuty, postaral se o ni další nadějný dorostenec v bydžovském dresu Kolář. Po dlouhém nakopnutém balonu si naběhl na jeho odraz a levačkou prostřelil Šteinera – 2:1. Za dalších šest minut to mohlo být o dvě branky, ovšem Trejbal z penalty mířil pouze do tyče.

V závěrečných minutách se na hřišti stupňovalo napětí a s ním přibývala i nervozita, což v 89. minutě zapříčinilo strkanici jako ze seriálu Okresní přebor. Rozbuškou se stal zákrok hostujícího Stanislava Halušky v přerušené hře.

Divize C - 25. kolo: RMSK Cidlina Nový Bydžov - SK Kosmonosy (3:1), 4. května 2024Zdroj: Kateřina StrakováHráč, který se objevil na hřišti až v průběhu druhé půle, dobíhal u domácí střídačky míč. Ten ovšem skončil v rukách chvíli vystřídaného a na zemi sedícího Matěje Koláře. Za návrat balonu na čáru, který nebyl podle jeho představ, Haluška uštědřil soupeři kopanec.

Kromě následného vyloučení se okamžitě ocitl i v „lynči“ domácí lavičky. Strkanici, kterou přiběhli řešit i další hráči a členové realizačních týmů, roztrhávali rozhodčí i pořadatelé. Nejaktivnější ze mstitelů, asistent domácího trenéra Jan Věchet, viděl rovněž červenou kartu.

Po zklidnění vášní se utkání mohlo dohrát a Bydžovští v nastavení korunovali výhru gólem na 3:1, o který se po ukázkovém brejku postaral trefou do prázdné branky střídající Filip.

DIVIZE, skupina C – 25. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – SK Kosmonosy 3:1 (1:1). Branky: 26. Patka, 54. Kolář, 90. + 4. Filip – 7. Pajer. Rozhodčí: Nešněra. ŽK: 3:4. ČK: 1:1 (89. asistent trenéra Věchet – 89. Haluška). Diváci: 157. N. Bydžov: M. Průcha – Vincour, Pokorný, Staněk, Drobný – Trejbal, Kolář (85. S. Bekera), Blažek – Marek (80. Filip), N. Bekera (85. Hruška), Patka (70. Podhajský). Kosmonosy: Šteiner – Podzimek, Hrdlička, Poláček – P. Hradec (73. D. Hradec), Kubelka (63. Havlas), Mašek, Šoufek, Šulc (73. Straka) – Trýzna (63. Haluška), Pajer.

Ohlasy

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Úvod zápasu nám nevyšel podle našich představ. Soupeř byl lepší, dostal nás jednoduchou hrou pod tlak a zaslouženě se ujal vedení. Naštěstí jsme dobře zareagovali, vyrovnali se v soubojovosti, přidali fotbalovou stránku a brzy vyrovnali. Ve druhém poločase se nám vytvářely prostory pro brejkové situace a dvě z nich jsme proměnili. Utkání bylo velmi náročné na koncentraci. Naši hráči ho za morální vlastnosti zaslouženě vyhráli a zaslouží obrovský respekt.“

Michal Mašek, trenér Kosmonos: „Zklamání ani ne z výsledku jako z výkonu. Domácí nás neporazili ani tak kvalitou jako ochotou obětovat se. Úvod byl super, po čtvrt hodině jsme z toho ale vypadli a po chybě před vyrovnávajícím gólem se nám hra sesypala. A nervózní konec? Byly tam i trochu provokace ze strany domácích. Vyplynulo to z nějaké bezmoci. Závěr byl napružený a stačí pak nějaký spouštěč.“

Další zápasy

Trutnov – Slavia Hradec Králové 0:0, Chrudim B – Hlinsko 3:1 (22. a 35. Holub, 42. Sotorník – 76. Mayer), Ústí nad Orlicí – Letohrad 0:0, Vysoké Mýto – Benátky nad Jizerou 0:1 (14. Fabián), Dobrovice – Spoje Praha 0:0, Čáslav – Velké Hamry 3:2 (4. Junek, 31. Chábera, 40. Kučera – 47. Roll, 50. Vosecký), Benešov – Turnov 5:1 (15., 68. a 82. Tomek, 32. Kulhavý, 41. Nešpor – 59. Linhart).

V dalším kole Novobydžovští cestují na horkou půdu Hlinska, odkud se těžko vozí body, zvlášť když domácí tým teď hraje o záchranu. Velmi důležité utkání se hraje v neděli 12. května od 17 hodin.