Po půlročním půstu obrovská vzpruha! RMSK Cidlina po dvou výhrách živí naděje

Před svými fanoušky šel východočeský celek do vedení ve 36. minutě, když si na rohový kop ideálně naběhl stoper Pokorný a hlavou míč usměrnil přesně k tyči. Po hodině hry přidal druhou branku po rychlé akci ve skluzu Bekera a v nastavení pečetil zasloužené vítězství RMSK z brejku střídající Hruška.

Po bezbrankovém poločase v Letohradu góly padaly až po změně stran. Nejprve však mohli udeřit domácí, ovšem jejich samostatný únik na brankáře skončil pouze střelou do tyče. Pak už si vzal slovo muž zápasu Štěpán Blažek a dvěma přesnými zásahy se zasloužil o důležité vítězství bydžovského týmu v boji o setrvání v divizi. Po hodině hry se trefil po dohrané standardní situaci a o deset minut později přidal tříbodové razítko.

DIVIZE, skupina C – 23. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK Dobrovice 3:0 (1:0). Branky: 36. Pokorný, 60. N. Bekera, 90. + 3. Hruška. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 3:4. Diváci: 172. N. Bydžov: Martinovský – Vincour, Pokorný, Staněk, Drobný – Marek (81. Glos), Trejbal, Blažek, Schober (88. S. Bekera) – Kolář (90. + 1. Kožíšek), N. Bekera (81. Hruška). Dobrovice: Bartoš – Horák, Ma. Sedláček, Nemšovský, M. Cigánek (62. Bičiště) – Němec (46. Kohout), Král (62. Miškovský), Bora, Pánek, Kopecký (79. Čičatka) – Volf.

Ohlasy

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně. Získávali jsme míče na útočné polovině, dobře kombinovali a tempovali hru. Po dvou šancích, které jsme neproměnili, jsme si pomohli rohovým kopem. Poté se hra začala vyrovnávat, ale naši hráči v obrané fázi pracovali zodpovědně. Ve druhém poločase drželi míč více hosté, ovšem nepustili jsme je do žádné šance a naopak si vytvářeli brejkové příležitosti. Po brance na 2:0 jsme si duel pohlídali a přidali ještě další branku. Jsem rád, že naše hra už má patřičné parametry. Nyní je potřeba využít tohoto vítězství a dále poctivě pracovat.“

Michal Sedláček, trenér Dobrovice: „Prvních patnáct minut jsme byli horší. V soubojích jsme byli pozdě a přežili dvě šance domácích. Poté jsme hru vyrovnali, a když už i trochu zaměstnali domácí obranu, tak jsme dostali gól z rohového kopu. Ve druhé půli jsme měli optickou převahu, ale zmohli jsme se pouze na střelu z dvaceti metrů do břevna. Chvíli poté nás domácí potrestali podruhé. Pak jsme hru už hodně otevřeli a dostali v poslední minutě z dalšího brejku třetí gól. Bydžovští vyhráli zaslouženě, byli bojovnější, přidali do toho srdíčko, a to na nás bohužel stačilo.“

Divize C: Nový Bydžov (modří) - Dobrovice.Zdroj: FK Dobrovice

Další zápasy

Vysoké Mýto – Slavia Hradec Králové 2:1 (76. a 90. + 2. Kopřiva – 16. Krotil), Trutnov – Kosmonosy 3:2 (22. a 85. Slavík, 49. Zezula – 8. Pajer, 46. Mašek), Chrudim B – Letohrad 3:2 (8. a 20. Sotorník, 90. + 4. Hromek – 11. a 44. Kabourek), Ústí nad Orlicí – Spoje Praha 2:1 (47. Bednář, 75. Tichý – 6. Ladra), Čáslav – Hlinsko 1:1 (63. Slavík – 54. Volf), Benešov – Velké Hamry 1:5 (16. Nešpor – 3. Žitka, 59. Roll, 64. Svrček, 67. Munzar, 72. Krejčík), Turnov – Benátky nad Jizerou 4:1 (15. a 74. Malý, 81. Prokopec, 90. + 1. Kříž – 7. Fabián).

24. kolo

FK Letohrad – RMSK Cidlina Nový Bydžov 0:2 (0:0). Branky: 61. a 71. Blažek. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:0. Diváci: 72. Letohrad: Jech – Jiřánek, Kail, Štěpán, Linhart (86. Hauf) – Černohorský (71. Šponar), Macek, Dvorský, Zbudil (86. Shymchyshyn) – Nágl (71. Mišči), Kabourek. N. Bydžov: Martinovský – Vincour, Pokorný, Staněk, Drobný – Marek (78. Macák), Trejbal, Blažek (86. N. Filip), Schober (70. Podhajský) – Kolář (78. Hruška), N. Bekera (86. Kožíšek).

Ohlasy

Aleš Majvald, trenér Letohradu: „V prvním poločase byli hosté více na míči, ale dobrou organizací hry jsme je do šancí nepouštěli. Nám v útoku chyběl klid a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Druhá půle se hrála v podobném duchu, začali jsme se dostávat do zajímavých brejků, bohužel jsme největší možnost neproměnili, když jsme v samostatném nájezdu trefili jen tyč. Následně se stalo to, co jsem klukům říkal v kabině, že by mohly rozhodnout standardní situace. Bohužel k tomu došlo na druhé straně hřiště, špatně jsme dohráli rohový kop a autové vhazování a hosté nás potrestali.“

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Začátek utkání byl opatrný. Domácí dobře bránili v bloku a my jsme se horko těžko dokázali prosadit až do finální fáze. Naše hra postrádala pohyb, kvalitu a tempování. První poločas byl bez větší šance. Ve druhém jsme se uklidnili a zlepšili kombinaci i pohyb. Soupeře jsme dostali pod tlak a začali si vytvářet šance. První dvě velké příležitosti jsme neproměnili a soupeř nás mohl potrestat z brejku, kdy šel domácí útočník sám na brankáře a trefil tyč. Poté jsme opět tlačili a dali dvě rychlé branky po dohrané standardní situaci a krásné střele Blažka. Pak už jsme si zápas chytře pohlídali. Chtěl bych pochválit hráče za bojovnost, sebevědomí v druhém poločase a zodpovědnost při bránění. Naše obranná fáze opět fungovala spolehlivě. Velké uznání patří rozhodčí, která zvládla utkání naprosto s přehledem.“

Další zápasy

Slavia Hradec Králové – Čáslav 0:2 (24. a 68. Chábera), Hlinsko – Trutnov 2:1 (37. a 49. Petráň – 4. Horčička), Velké Hamry – Vysoké Mýto 4:0 (29. Svrček, 44. Linka, 76. Roll, 90. + 2. Vosecký), Kosmonosy – Chrudim B 3:1 (37. Pajer, 68. Šoufek, 77. Mašek – 2. Vilotič), Dobrovice – Ústí nad Orlicí 0:3 (2. a 63. Bednář, 28. Tichý), Spoje Praha – Turnov 2:1 (85. Ladra, 88. Yanakov – 5. P. Havel), Benátky nad Jizerou – Benešov 2:0 (30. z pen. Bodlák, 86. Fabián).

V dalším kole hraje Nový Bydžov na domácím stadionu, kde v sobotu 4. května od 17 hodin přivítá tým SK Kosmonosy.