/VIDEO, FOTOGALERIE/ Důležitá záchranářská bitva v divizi C fotbalistům Nového Bydžova tolik potřebné tři body nepřinesla. Místo toho doma hráli bez branek s ještě hůře postavenou Čáslaví, která ovšem během zimní přestávky hodně posílila. Tým RMSK tak v součtu s podzimem už osm zápasů za sebou nevyhrál.

Sestřih z utkání divize C Nový Bydžov - Čáslav. | Video: Josef Bekera

Zřejmě spravedlivou remízou skončilo utkání, které bylo spíše bojovné a soubojové, než že by v něm převládala fotbalová krása. Tím pádem nebylo k vidění ani příliš mnoho šancí, respektive těch vyložených bylo opravdu jen pomálu. Oba týmy sice získaly do tabulky bod, ale na druhou stranu oba také dva ztratily, což v boji o setrvání může mít velkou váhu.

Bydžov vedle toho může ještě mrzet ztráta hned několika zraněných hráčů. Minimálně čtyři si z tohoto utkání odnesli pořádné šrámy, tři z nich dokonce museli v průběhu obou poločasů nuceně střídat.

Laciné branky a prohra RMSK na úvod. Myslel jsem, že předvedeme víc, řekl kouč

DIVIZE, skupina C – 18. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK Čáslav 0:0. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 1:3. Diváci: 165. N. Bydžov: Strýhal – Mates, Pokorný (69. Hruška), Vincour – Trejbal, Voldán, N. Filip, Staněk (17. Drobný) – Kolář, N. Bekera, Blažek (40. Schober). Čáslav: Vyhnánek – Mráz, Vencl, Hanč – Kraj (60. Konyvka), Junek (85. Peterka), J. Kučera, Záruba, Slavík (87. Bašek) – Chábera, Turyna.

Ohlasy

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale po průběhu celého zápasu musíme být nakonec i s bodem spokojeni. Vzhledem k tomu, že se to pro nás nevyvíjelo dobře. Mám na mysli dva zraněné hráče ještě do přestávky. Dvakrát jsme museli nuceně střídat a zasahovat do sestavy. A v průběhu druhé půle přišlo třetí nucené střídání. Takže jsme už pak neměli prostředky na to, abychom do toho zasáhli takticky i třeba jinak. Spíše jsme jen měnili hráče na pozicích. Z tohoto hlediska před hráči smekám, protože to nebyl jednoduchý zápas a vědělo se, o co se hraje. Kluci makali, bojovali. Podržel nás také gólman a ve finále jsme v poslední minutě mohli vstřelit gól. Remíza je asi zasloužená. Byl to spíš soubojový zápas, který nejspíš moc pěkný nebyl.“

Divize C: RMSK Cidlina Nový Bydžov (modří) - FK Čáslav.Zdroj: FK Čáslav

Roman Kučera, trenér Čáslavi: „Utkání bylo vyrovnané a bojovné. A také oboustranně nepřesné. My jsme byli fotbalovější, ale nedokázali jsme proměnit své šance. Na začátku měl dobrou Chábera, ve druhém poločase vychytal Turynu gólman a poté byl v příležitosti ještě Konyvka. Na konci už to byla překopávaná. Byl to od začátku boj a ani jeden tým nedokázal rozhodnout. Hrálo se o důležité body, o záchranu a na utkání to bylo vidět. Kýžený gól jsme nedali. Bod ze dvou utkání je málo, to je jasné. Musíme se v jednom zápase prosadit a vyhrát, aby si hráči více věřili. Pak by nám to mohlo jít a narostlo by nám sebevědomí. Po vstřeleném gólu bychom se zklidnili. Takhle byla naše hra nepřesná. Jsme nespokojeni s tím, co předvádíme.“

Daniel Turyna, útočník Čáslavi: „Zápas jsme měli dobře rozehraný. Na polovině soupeře jsme se dostávali do tlaku. Na začátku jsme mohli dát branku, ale to se nestalo. Myslím si, že oproti minulému týdnu jsme byli kvalitnější. Měli jsme i více šancí, ale bohužel nám do brány soupeře nic nespadlo. Máme před sebou ještě třináct zápasů. Když pojedeme tak, jak jsme hráli v Bydžově, tak věřím, že se na naši stranu přikloní i štěstí a odstartujeme vítěznou sérii.“

PŘED STARTEM JARA: Bydžov hlásí změny. Cílem je hrát divizi i v příští sezoně

Další zápasy

Spoje Praha – Slavia Hradec Králové 1:3 (9. Ugwu – 6. Málek, 56. z pen. Řezáč, 84. J. Kabeláč), Chrudim B – Trutnov 6:1 (5. Bauer, 12. Vilotič, 21. Trajkovič, 38. a 87. Zvolánek, 81. Koukola – 27. Zieris), Ústí nad Orlicí – Vysoké Mýto 2:1 (35. z pen. Chleboun, 56. Hrnčíř – 11. z pen. Tomášek), Hlinsko – Velké Hamry 1:2 (38. Zelenka – 50. Žitka, 72. Vosecký), Letohrad – Turnov 0:2 (6. Tobiaš, 75. z pen. P. Havel), Kosmonosy – Benátky nad Jizerou 3:0 (49. Hrdlička, 50. Šoufek, 76. Pajer), Dobrovice – Benešov 1:0 (44. z pen. Ma. Sedláček).

V dalším kole Novobydžovské čeká krajské derby na půdě Trutnova, kterému se rovněž nevydařil podzim a musí tak v jarní části usilovat o záchranu. Utkání se hraje v neděli 24. března od 15 hodin.