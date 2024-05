Podobný start mohli mít i v Novém Bydžově, ovšem žádná ze tří obřích šancí bezbrankový stav nezměnila. A neujaly se ani další střelecké pokusy. Nejblíže měli ke gólu Jan Kabeláč a Novotný. Po půlhodině hry zahrozil poprvé i domácí celek, Schober tváří v tvář Vaníčkovi však těsně minul levou tyč.

Divize C: N. Bydžov - Slavia HK 3:0.Zdroj: FB Slavie HKJestliže úvodní pětačtyřicetiminutovka patřila z větší části hostujícímu týmu, druhý poločas tomu bylo přesně naopak. S tím rozdílem, že Cidlina dokázala třikrát skórovat a derby ovládla. Ve 49. minutě Slavia poblíž soupeřova velkého vápna ztratila lacino balon, načež přišel brejk Bydžovských zakončený svižnou střelou Bekery z dvaceti metrů, která zapadla přesně k tyči – 1:0.

Tím domácím narostla křídla a za jedenáct minut to bylo už o dvě branky. Po rohovém kopu doklepával balon do sítě Marek – 2:0. V závěru hosté zkoušeli něco s výsledkem udělat, ale do k ohrožení Strýhalovy branky se už pořádně nedostali. Naopak domácí po rychlém kontru přidali pojistku, když se po úniku od vlastního vápna a výměně míče se spoluhráčem prosadil mladý stoper Staněk.

DIVIZE, skupina C – 27. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FC Slavia Hradec Králové 3:0 (0:0). Branky: 49. N. Bekera, 60. Marek, 85. Staněk. Rozhodčí: Tichý. ŽK: 6:1. Diváci: 175. N. Bydžov: Strýhal – Vincour, Pokorný, Staněk, Drobný (87. Suchochleb) – Marek (70. Novák), Trejbal, Blažek, Schober (87. Malina) – Kolář (87. Filip), N. Bekera (78. Hruška). Slavia HK: Vaníček – Vošlajer (82. Týfa), O. Mates, Řezáč, Hlušička – Matsaberidze, D. Melichárek (61. Štipák), J. Kabeláč, Krotil (61. Málek) – Rajnoch (74. Šichan), Novotný (82. T. Kabeláč).

Ohlasy

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Rozhodně se to hodnotí lépe než minulý týden. Řekl bych, že šlo o zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním byli hosté třicet minut lepší a dostávali se do tlaku i šancí, kterých měli dvě nebo tři určitě. Bylo důležité, že jsme to přečkali. Poté, co jsme změnili rozehrávku, jsme se dostali víc do hry a nedali jsme jednu vyloženou šanci. To už se ale hra srovnala a druhý poločas jsme zvládli lépe. Byli jsme lepší, byli jsme výš, byli jsme víc na míči. Také pohyb byl lepší a začali jsme si vytvářet šance, i když první gól ani nebyl z šance, nýbrž po přesné střele. Potom jsme dobře přecházeli nahoru a dali jsme další dva góly. Podle mě jsme zaslouženě vyhráli. Jsem rád, že jsme potvrdili domácí formu, na našem stadionu jsme potřetí v řadě vyhráli se třemi vstřelenými brankami. Jsem rád i za nulu vzadu, ale především za to, že jsme odčinili minulý zápas v Hlinsku, kde se nám to nepovedlo.“

David Homoláč, trenér Slavie Hradec: „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání a během deseti patnácti minut jsme si vypracovali tři naprosto vyložené brankové příležitosti, ale gól jsme nedali. Pak se hra trochu uklidnila a vyrovnala. V poločase jsme si řekli, že potřebujeme být pořád aktivní a soustředit se na každý detail. Ale bohužel detaily rozhodují. Ztratili jsme jednoduchý míč před soupeřovým vápnem, byl z toho brejk a střela, která otevřela skóre. Myslím si, že od té doby jsme začali být trochu netrpěliví. O osudu utkání rozhodl druhý gól ze standardky, kdy to tam domácí dotlačili silou vůle. Potom už bylo jen otázkou, jestli se nám podaří snížit a zápas zdramatizovat, nebo jestli to rozhodne třetí gól Bydžova.“

Další zápasy

Trutnov - Benátky n. J. 1:6 (75. Doležal - 40. Poběrežský, 44. Komárek, 63. Zabilanský, 89. Bodlák, 90. + 2. Mlynka, 90. + 4. Jimmy), Ústí nad Orlicí - Hlinsko 2:0 (18. Hrnčíř, 62. Bednář), Chrudim B - Velké Hamry 1:3 (36. Tlapák - 13. a 61. Žitka, 90. + 3. Vosecký), Letohrad - Spoje Praha 0:0, Vysoké Mýto - Benešov 3:0 (11. Kopřiva, 71. Hodač, 86. J. Dvořák), Dobrovice - Kosmonosy 1:1 (75. Němec - 76. z pen. Podzimek), Čáslav - Turnov 1:0 (81. Vencl).

V dalším kole hradecká Slavia přivítá již v pátek 24. května od 18 hodin vedoucí Ústí nad Orlicí a Nový Bydžov se v neděli 26. května od 10.30 hodin představí na půdě třetích Velkých Hamrů.