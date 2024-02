Trenér Slavie HK David Homoláč.Zdroj: Vanda Šebková„Odehráli jsme zatím tři zápasy. Remizovali jsme se Swidnicou 3:3, když jsme po poločase 3:1 vedli, ale pak se tam objevily nějaké chyby. Přehráli jsme Rychnov 1:0, soupeř celý zápas poctivě bránil hluboko v bloku a my se tam těžko dostávali, ale gól se nám podařilo vstřelit, takže jsme vyhráli. A naposledy jsme prohráli s Chlumcem tenisovým výsledkem 0:6. Herně to však nebylo špatné, měli jsme slušné záblesky. Místo toho, abychom 2:0 vedli, kdy jsme nedali penaltu a šli sami na bránu, tak jsme všechny góly inkasovali po obrovských hrubých individuálních chybách,“ vrátil se k herním prověrkám David Homoláč, kouč hradecké Slavie.

Jeho tým najel na klasický mód tréninkových jednotek v týdnu a zápasů o víkendu. „Co se týká tréninkového procesu, tak hráči chodí. Jen nás teď trochu brzdí zdravotní problémy v podobě zranění klíčových hráčů (T. Kabeláč, Strasser, Novotný, Vošlajer, Štipák). Není to snad nic dlouhodobého, ale nemůžou trénovat a pak se jim to bude hůř dohánět. To znamená, že nás není tolik, kolik bychom chtěli. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ poznamenal hlavní trenér Sešívaných.

První jarní utkání divize C sehrají slávisté v sobotu 9. března doma proti Hlinsku. Do té doby mají ještě měsíc na to, aby vše potřebné dohnali a vypilovali. „Příprava je pro hráče dlouhá, bez mistráků. Chceme se teď zaměřit na větší herní trpělivost a nedělání hrubých individuálních chyb,“ nastínil plán někdejší obránce Hradce Králové, Českých Budějovic, Dukly Praha či Slovanu Bratislava.

K tomu by měly posloužit další zápasové prověrky. „Ještě nás čekají čtyři utkání. Teď hrajeme s Policí nad Metují, pak máme Kolín, Solnici a generálku hrajeme proti Neratovicím. Dva týmy jsou ze špičky krajského přeboru, jeden ze třetí ligy a jeden z divize. Takže věřím, že se bude jednat o kvalitní zápasy, které nás dostatečně prověří,“ předpověděl lodivod Slavie.

V hráčském kádru k žádným změnám (zatím) nedošlo. „Měli jsme nějaké hráče vytypované, celkem dost jsme jich oslovili, tuším kolem osmi. Bohužel žádný z nich nedopadl, ať už z jakýchkoliv příčin. Takže kádr je více méně stávající, co byl na podzim,“ dodal David Homoláč, jenž v říjnu loňského roku oslavil kulaté 50. narozeniny.

