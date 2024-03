Ambiciózní divizní nováček Slavia Hradec Králové rozjede jaro ze solidní šesté pozice. Jeho přáním do druhé poloviny probíhajícího ročníku je co nejrychleji se dostat do klidu a vyhnout se tak záchranářským pracím v poslední části sezony.

„Stále nás lehce mrzí nepovedený závěr podzimní části. Kdybychom měli více bodů, tak bychom vstupovali do jara klidnější. Soupeři ze spodku tabulky přes zimní přípravu posílili, tak pro nás bude jednoznačný cíl udělat co nejvíce bodů na začátku jara, abychom se vyhnuli případným zbytečným nervózním stavům v závěru soutěže a mohli co nejvíce využít náš další cíl v této sezoně. Což je zapojovat co nejvíce naše mladé hráče do týmu, protože si myslím, že to je ta nejlepší cesta pro budoucnost klubu. Jelikož průměrným věkem budeme zase patřit k nejmladšímu diviznímu mužstvu, tak pro nás je i důležité stále nabírání zkušeností v této soutěži,“ uvedl Otakar Rejfek, sportovní manažer klubu.

PŘED STARTEM JARA: Hon na Slavii. Železnice, Vysoká i Kostelec jsou na dostřel

Hradecký tým bohužel během zimní přípravy trápila vlna zranění, tudíž ani v jednom z testovacích zápasů nebyl v kompletním složení. Zda-li to na mužstvu zanechalo nějaké stopy nebo ne, to se ukáže až v samotných mistrovských utkáních. To první čeká slávisty již tuto sobotu 9. března, kdy od 10.15 hodin přivítají v Orlické kotlině celek Hlinska.

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ (6. místo, 25 bodů)