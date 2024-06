/FOTO, VIDEO/ Nečekaný bod přivezli fotbalisté Nového Bydžova z posledního zápasu divize C ve Velkých Hamrech, které okupují horní příčky tabulky. Hodně k tomu přispěl gólman Strýhal, jenž za stavu 2:1 pro domácí chytil soupeři penaltu. Situace RMSK je přesto stále vážná, neboť protivníci rovněž usilující o záchranu taktéž bodují. V neděli Východočeši přivítají doma druhé Benátky nad Jizerou, mančaft s aktuálně nejlepší formou.

Divize C: Velké Hamry - Nový Bydžov (modří). | Video: Josef Březina

První poločas přinesl dvoustovce diváků na hamerském stadionu dvě branky, po jedné na každé straně. Severočechy poslal do vedení v 18. minutě druhý nejlepší kanonýr soutěže Žitka, o vyrovnání se postaral o deset minut později sváteční střelec Vincour.

POSTUPY A SESTUPY: Jde se do finiše! Kdo už má jistotu a kdo ještě musí bojovat?

Krátce po změně stran nastaly rozhodující pasáže utkání. Domácí měli výhodu dvou pokutových kopů. Ten první proměnili zásluhou Krejčíka, ten druhý ovšem nikoliv, když se vyznamenal bydžovský brankář Strýhal. A to se ukázalo jako klíčové. V 66. minutě totiž Blažek dal výsledku remízovou podobu. Domácí ještě v závěru nastřelili brankovou konstrukci, ale skóre se už nezměnilo.

DIVIZE, skupina C – 28. kolo

FK Velké Hamry 1911 - RMSK Cidlina Nový Bydžov 2:2 (1:1). Branky: 18. Žitka, 53. z pen. Krejčík - 28. Vincour, 66. Blažek. Rozhodčí: Fojtík. ŽK: 2:3. Diváci: 200. V. Hamry: Čamrda – Zounek, Šidlo, Roll, Štěpánek – Šohaj, Munzar (78. Macháček), Krejčík, Vyčítal, Kováčik (61. Vosecký) – Žitka (66. Svrček). N. Bydžov: Strýhal – Vincour, Pokorný, Staněk, Drobný – Patka (55. Filip), Trejbal, Kolář (76. Glos), Blažek, Schober (88. Kožíšek) – Podhajský (76. S. Bekera).

Ohlasy

Zdeněk Bryscejn, trenér Velkých Hamrů: „Z výsledku jsem samozřejmě zklamaný. Měli jsme soupeře dvakrát na lopatě a místo toho, abychom si ty fáze utkání užili ve svůj prospěch, tak ne. Za stavu 1:0, kdy jsme byli lepší, jsme najednou přestali hrát, jako bychom na něco vyčkávali, a tak jsme se dočkali vyrovnání. To jsme si pak o poločase vysvětlili asi dobře, protože jsme působili velmi dobře. Když jsme dali gól z penalty, vzápětí jsme neproměnili druhou penaltu, měli jsme velké šance. No a jak to bývá, tak soupeř z ojedinělého protiútoku vyrovnal. Pak už to byl tlak na jednu branku. Územní převahu jsme měli velkou, ale nedáme góly. V poslední minutě jsme nastřelili břevno, ale z protiútoku jsme mohli inkasovat. Bod je pro nás málo, nejsme spokojeni. Bylo to mužstvo ze spodní části tabulky a my s ním zbytečně ztratili. Chceme vždycky vyhrát a takové zápasy bychom vyhrávat měli.“

DIVIZE: Skvělý úvod Slavii góly nepřinesl. Bydžov se pak zvedl a derby ovládl

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Mám z toho takové smíšené pocity, neboť jsme sem jeli pro tři body. Vzhledem k průběhu zápasu je bod spravedlivý a asi ho musíme brát, protože tam byly minuty, kdy to mohlo být 3:1 a tím by asi bylo hotovo. Doufám, že nám tenhle bod na konci soutěže pomůže. Myslím si, že jsme byli nebezpeční, dařilo se nám chodit přes rychlost a vepředu přes propadlé míče. Ve druhé půli se nám bohužel nedařilo získávat druhé balony a když už, tak jsme je ztráceli. Soupeř samozřejmě není na třetím místě náhodou a má svoji kvalitu. Bylo to náročné utkání, ale kluci ho odmakali, takže asi spokojenost.“

Sedláček pokořil velký milník, dal gól ve všech soutěžích: Moc to pro mě znamená

Další zápasy

Slavia Hradec Králové - Ústí nad Orlicí 0:0, Turnov - Trutnov 2:2 (25. Landfeld, 31. Malý - 46. Brejcha, 85. Slavík), Spoje Praha - Vysoké Mýto 0:0, Benátky n. J. - Chrudim B 2:0 (49. Macek, 84. Fabián), Hlinsko - Dobrovice 1:1 (32. Straka - 59. Kohout), Kosmonosy - Letohrad 2:0 (48. Šulc, 90. z pen. Pajer), Benešov - Čáslav 1:4 (18. Hampl - 12. Kraj, 30. Turyna, 36. Konyvka, 76. Chábera).

V dalším kole čeká Bydžovské tvrdý oříšek, když doma přivítají jednoho z aspirantů na postup do ČFL Benátky nad Jizerou, které hrají v posledních zápasech výborně a z druhé příčky dotírají na vedoucí Ústí nad Orlicí. Utkání se hraje v neděli 2. června od 17 hodin.