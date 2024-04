Výsledkově nepovedené období zažívají fotbalisté Slavie Hradec Králové v divizi C. Po těsných porážkách s předními týmy soutěže (ve Velkých Hamrech 2:3 a doma s Benátkami nad Jizerou 1:2) přišel nečekaný debakl 0:6 v Turnově a naposledy Sešívaní doma prohráli s Benešovem 2:3 gólem v závěru utkání. V tabulce nováčkovi patří osmé místo.

Sestřih podzimního divizního utkání Slavia HK - Turnov. | Video: Ivo Zahradník

Zápas v Turnově hradeckému mužstvu hrubě nevyšel. Místo vyrovnané partie mohl prakticky po poločase zapomenout na bodový zisk, neboť v té době měl po velkých chybách v defenzivě už tříbrankové manko. Místo stíhačky po přestávce přišly další góly v hostující síti a nakonec z toho byl potupný debakl v podobě tenisového kanáru 0:6.

To v domácím mači proti Benešovu působili Sešívaní úplně jinak a nebyli daleko od bodového zisku. Doplatili však na brejkové situace Středočechů, kteří z nich třikrát skórovali. Slávisté sice dvakrát dokázali vyrovnat, ovšem na třetí trefu z kopačky exligového Nešpora v 84. minutě už zareagovat nestihli.

DIVIZE, skupina C – 21. kolo

FK Turnov – FC Slavia Hradec Králové 6:0 (3:0). Branky: 13., 19. a 61. Š. Havel, 28. a 77. Malý, 87. Nosek. Rozhodčí: Tichý. ŽK: 3:0. Diváci: 280. Turnov: Franc – Chládek, Petržílka, Holub, Beníšek (71. Vencbauer) – Malý (74. Jíra), Landfeld (71. Tobiaš), Kříž (62. Linhart), Š. Havel (62. Nosek) – P. Havel, Tomašov. Slavia HK: Vaníček – Kalina, O. Mates, T. Kabeláč (46. Chlumecký), Hlušička – Málek (71. Krotil), Štipák (37. Vošlajer), J. Kabeláč (71. Týfa), Matsaberidze – Řezáč, Rajnoch (37. Pečenka).

Ohlasy

Josef Petřík st., trenér Turnova: „Chtěli jsme hrát ofenzivně, změnili jsme rozestavení oproti poslednímu domácímu zápasu, kde se nám nedařilo střílet góly. Rozhodli jsme se změnit strany, abychom se tudy dostávali do šancí. Dařil se nám presink, získávali jsme míče na polovině soupeře a šli z toho do rychlých protiútoků. Tento styl hry seděl Štěpánu Havlovi, který dal tři góly. Matěj Malý dal dva góly a tomu to také vyhovovalo. Myslím, že jsme zvolili dobrý herní plán a kluci ho naplnili na sto procent, což vedlo k gólovým šancím a nakonec i ke vstřeleným brankám. Takže není co kritizovat. Jsem spokojený.“

Další zápasy

Nový Bydžov – Spoje Praha 1:1 (58. Blažek – 51. Ugwu), Trutnov – Dobrovice 0:0, Chrudim B – Ústí nad Orlicí 0:1 (90. + 4. Špatenka), Čáslav – Letohrad 2:1 (59. Chábera, 82. Peterka – 30. Kabourek), Vysoké Mýto – Kosmonosy 0:0, Benešov – Hlinsko 4:1 (48. z pen. Pilík, 61. Vosáhlo, 75. a 81. Tomek – 89. Nevole), Benátky nad Jizerou – Velké Hamry 2:3 (80. Macek, 90. + 2. Hell – 45. + 1. Šohaj, 51. a 77. Vyčítal).

22. kolo

FC Slavia Hradec Králové – FK Benešov 2:3 (1:1). Branky: 39. z pen. J. Kabeláč, 62. Málek – 29. Pilík, 60. Kulhavý, 84. Nešpor. Rozhodčí: Kubečka. ŽK: 1:3. Diváci: 120. Slavia HK: Zadrobílek – Vošlajer (84. Kalina), O. Mates, Hlušička – Málek (72. Novotný), Štipák, J. Kabeláč, Krotil – Řezáč, Rajnoch (80. Týfa), Matsaberidze. Benešov: Vitásek – Vosáhlo, Dušek, Vrňák, Čmovš – Sklenička (82. Le Tuan), Pilík, Hampl (58. Kubiš), Sadyk (58. Bílek) – Nešpor, Kulhavý (70. Čížek).

Ohlasy

Jan Kabeláč, záložník Slavie Hradec: „Přivítali jsme kvalitní tým. Bylo to těžké utkání, které jsme, bohužel pro nás, prohráli. I když opticky se zdálo, že jsme byli více na balonu. Soupeř měl však strašně dobré brejky, z čehož těžil. Alespoň že jsme dali dva góly, ale jinak utkání bohužel skončilo pro nás smolně.“

Matyáš Málek, záložník Slavie Hradec: „Bohužel jsme opět nezvládli koncovku a prohráli smolně 2:3. Když jsme vyrovnali na 2:2, tak jsem si myslel, že ještě zvládneme zápas otočit, protože jsme pak byli více na míči a dostávali se i do šancí. Soupeř měl však brejky, které jsme nedokázali zachytit nebo přerušit. Doufám, že příští víkend to zlomíme ve Vysokém Mýtě, protože už je na čase. Snad by se k nám mohlo zase štěstí naklonit zpátky.“

Petr Mikolanda, trenér Benešova: „Skvělý výkon na horké půdě. Hráči splnili to, co jsme si řekli. Přistoupili k zápasu tak, jak měli, což byl základ výsledku. I přesto, že domácí po našich vedoucích brankách Pilíka a Kulhavého vždy srovnali, na branku Nešpora už zareagovat nestačili. Výsledek odpovídá šancím, které oba týmy měly. Naši hráči měli více možnosti vstřelit branky a to i ke konci zápasu. Domácí více drželi míč, ale bez efektu.“

Další zápasy

Ústí nad Orlicí – Nový Bydžov 2:1 (45. Špatenka, 85. Bednář – 90. + 2. Podhajský), Letohrad – Trutnov 0:5 (28. a 59. Slavík, 45. Čechovič, 76. a 84. Štěpánek), Hlinsko – Vysoké Mýto 1:2 (56. Skohoutil – 9. P. Dvořák, 40. Kopřiva), Dobrovice - Chrudim B 1:2 (86. z pen. Ma. Sedláček – 12. a 41. Zvolánek), Spoje Praha – Benátky nad Jizerou 1:3 (33. z pen. Miskovič – 35. Macek, 51. Zabilanský, 88. Jimmy), Velké Hamry – Turnov 2:0 (14. Žitka, 90. + 1. Bím), Kosmonosy – Čáslav 1:2 (49. Prieložný – 8. z pen. Turyna, 64. Kučera).

V dalším kole v tabulce osmá hradecká Slavia zavítá na půdu čtvrtého Vysokého Mýta. Utkání se hraje v sobotu 20. dubna od 17 hodin.