/GALERIE/ Fotbalisté Slavie Hradec Králové se v domácím prostředí vytáhli proti Ústí nad Orlicí, vedoucímu týmu divize C a aspirantovi na postup do ČFL. S favoritem dokázali uhrát cenný bod za bezbrankovou remízu. Hrdinou utkání byl hradecký brankář Jakub Vaníček, jenž ke konci duelu chytil Chlebounovi pokutový kop.

Sestřih zápasu divize C Nový Bydžov - Slavia Hradec Králové. | Video: Josef Bekera

Favorizované Ústí mělo po většinu času územní převahu a držení míče bylo na jeho straně. Slávisté se soustředili na defenzivu, nechali soupeře tvořit a vyčkávali na brejkové situace. Jejich bojovný výkon nakonec slavil úspěch v podobě cenného bodu. Nepoložilo je vyloučení Jana Kabeláče za urážky rozhodčího v 56. minutě ani množství standardních situací lídra.

Hosté byli taktikou domácích zaskočeni a na jejich kopačkách byla patrná nervozita. Vše vyvrcholilo krátce před závěrečným hvizdem rozhodčího, kdy měl favorit po sporném zákroku na Sokola výhodu pokutového kopu, ovšem Chlebouna vychytal skvělý gólman Vaníček. Hradecký tým si v průběhu zápasu vypracoval dvě slibné šance, ale Novotný v obou případech branku přestřelil.

DIVIZE, skupina C – 28. kolo

FC Slavia Hradec Králové – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 0:0. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (56. J. Kabeláč). Diváci: 120. Slavia HK: Vaníček – D. Melichárek, Řezáč, T. Kabeláč, Hlušička – Kalina (43. Šichan), Mates, J. Kabeláč, Matsaberidze – Rajnoch (84. Štipák), Novotný (90. + 3. Chlumecký). Ústí n. O.: Jeřábek – Skalický (75. Vašek), P. Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (84. Tchanturia), Špatenka, Souček – Faltus, Bednář, D. Ráliš (75. Sokol).

Ohlasy

Vladimír Chudý, trenér Ústí n. O.: „Proti silně motivovanému týmu jsme odehráli utkání, které se mám výsledkově ani herně nepovedlo. V prvním poločase nám na velkém hřišti chyběly pohyb, důraz a vázla nám i kombinace. Po změně stran jsme se nepatrně zlepšili, ale ke kýženému výsledku to nevedlo. Domácí moc fotbal hrát nechtěli a s bodem byli velmi spokojení. My chtěli získat tři, máme jen jeden a to je pro nás málo.“

Další zápasy

Velké Hamry - Nový Bydžov 2:2 (18. Žitka, 53. z pen. Krejčík - 28. Vincour, 66. Blažek), Turnov - Trutnov 2:2 (25. Landfeld, 31. Malý - 46. Brejcha, 85. Slavík), Spoje Praha - Vysoké Mýto 0:0, Benátky n. J. - Chrudim B 2:0 (49. Macek, 84. Fabián), Hlinsko - Dobrovice 1:1 (32. Straka - 59. Kohout), Kosmonosy - Letohrad 2:0 (48. Šulc, 90. z pen. Pajer), Benešov - Čáslav 1:4 (18. Hampl - 12. Kraj, 30. Turyna, 36. Konyvka, 76. Chábera).

V dalším kole se hradecká Slavia představí v Dobrovici. Utkání ve městečku u Mladé Boleslavi se hraje v sobotu 1. června od 17 hodin.