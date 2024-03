/FOTOGALERIE/ Remízou 0:0 skončilo úvodní jarní vystoupení fotbalistů Slavie Hradec Králové v divizi C, ve kterém jim bylo doma protivníkem Hlinsko. Nováček mohl i prohrát, ale proti byl brankář Jakub Vaníček, jenž po přestávce soupeři skvěle zneškodnil pokutový kop.

Divize C: Slavia Hradec Králové (červení) - Hlinsko. | Foto: Vanda Šebková

Slávisté se v úvodu nechali zatlačit a až po patnácti minutách začali hru vyrovnávat. Šancí ale bylo pomálu. Až osm minut před přestávkou mohl jít hradecký tým do vedení, jenže Vošlajerův centr z pravé strany Řezáč jen protečoval a nikdo další z jejich spoluhráčů nedokázal dostat balon do sítě.

Deset minut po přestávce hosté podnikli rychlý kontr po levé straně a po následném centru Hlušička ve vápně fauloval. Nařízenou penaltu ovšem bravurně zneškodnil domácí gólman Vaníček.

PŘED STARTEM JARA: Divizní nováček by rád klidné jaro a zapojení mladých hráčů

V 72. minutě měla Slavia největší svoji šanci, když rychlý Gruzínec Matsaberidze se řítil sám na hostujícího brankáře, ovšem pouze ho míčem nastřelil. A když se neprosadilo ani Hlinsko ze dvou standardních situací, skončil duel bezbrankovou plichtou.

DIVIZE, skupina C – 17. kolo

FC Slavia Hradec Králové – FC Hlinsko 0:0. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Slavia HK: Vaníček – Chlumecký (74. J. Kabeláč), Mates, Strasser – Vošlajer (74. Kalina), Štipák, Rajnoch (88. Týfa), Hlušička – Málek (88. Krotil), Řezáč, Matsaberidze. Hlinsko: Mašek – Nevole, Křivka, Šejvl, Pešek – Opina, Jeřábek, Hiller, Straka (80. Šmahel) – Zelenka, Jančura (46. Mayer).

Ohlasy

Divize C: Slavia Hradec Králové (červení) - Hlinsko.Zdroj: Vanda Šebková

David Homoláč, trenér Slavie Hradec: „Hlinsko je velmi dobrý soupeř, má zkušené hráče a snaží se hrát kombinační fotbal. Na začátku utkání bylo v optickém tlaku, mělo spoustu autů a standardních situací, ale zodpovědně jsme všechno uhlídali. Snažili jsme se hrát rychlý, přímočarý fotbal. V první půli jsme si vypracovali jednu stoprocentní šanci, ale míč jsme nedokázali důrazem dostat do branky. Ráz utkání pokračoval i po přestávce, kdy jsme se víc zvedli a byli aktivnější než v prvním poločase. Víc jsme drželi balon a chtěli se dostávat dopředu. Hlinsko hrozilo hlavně ze standardek, které má dobré a má na to i typy hráčů. Přežili jsme nějaký závar. Pak nám na naší pravé straně utekl protihráč, přišel centr a náš faul ve vápně. Naštěstí Vaníček penaltu výborně zneškodnil. Následně jsme mohli překlopit misky vah na naši stranu. Matsaberidze šel sám na brankáře, ale za mě to řešil zbrkle, protože měl spoustu času na lepší řešení. Nicméně si myslím, že v kontextu utkání byla remíza spravedlivá.“

Jakub Vaníček, brankář Slavie Hradec: „Soupeř přijel dobře připravený, ze začátku na nás vlezl. Prvních deset minut jsme ale přežili. Pak už se hrálo vyrovnané utkání, kde šancí bylo pomálu, na každé straně jedna dvě. Přežili jsme to, zvládli jsme to jako tým. Jeden bod bereme, i když samozřejmě za tři bychom byli mnohem radši.“

PŘED STARTEM JARA: Hon na Slavii. Železnice, Vysoká i Kostelec jsou na dostřel

Další zápasy

Vysoké Mýto – Nový Bydžov 4:1 (22. Tomášek, 30. J. Dvořák, 39. a 63. P. Dvořák – 25. N. Filip), Trutnov – Spoje Praha 3:1 (6. Slavík, 56. Zezula, 90. + 1 Brejcha – 79. Ladra), Čáslav – Chrudim B 1:3 (90. + 4 Hejný – 22. Zvolánek, 89. Vácha, 90. + 3 Skohoutil), Benešov – Ústí nad Orlicí 1:2 (22. Kubiš – 38. Tichý, 62. z pen. Chleboun), Benátky nad Jizerou – Letohrad 4:1 (53., 66. a 67. Fabián, 90. + 2 Vobořil – 58. Zbudil), Turnov – Dobrovice 1:1 (44. Nosek – 5. Ma. Sedláček), Velké Hamry – Kosmonosy 0:1 (55. Mašek).

O nadcházejícím víkendu se Sešívaní představí u hlavního města, kde je v neděli 17. března od 11 hodin na umělé trávě v Nehvizdech čeká utkání osmnáctého kola s týmem TJ Spoje Praha.