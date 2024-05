Fotbalisté Nového Bydžova po třech vítězných zápasech v divizi C prohráli, když neuspěli v Hlinsku. Stále se tak pohybují u sestupového pásma, v našlapaném spodku tabulky jim nyní patří třináctá příčka. Chuť si budou moct spravit v sobotním domácím derby s hradeckou Slavií (15.00).

Sestřih z podzimního utkání Nový Bydžov - Hlinsko. | Video: Josef Bekera

Bydžovští cestovali do Hlinska v dobrém rozpoložení, neboť v posledních třech zápasech získali devět bodů, díky čemuž po delším čase opustili tabulkové podpalubí. Bohužel na horké půdě v Hlinsku, které rovněž usiluje o záchranu soutěže, se jim vůbec nevedlo a soupeři to navíc hodně ulehčili. Celek z města v okrese Chrudim ještě některé šance nevyužil.

Divize C - podzimní duel: Nový Bydžov (modří) - HlinskoZdroj: RMSK CidlinaI přes špatný začátek šel Bydžov do vedení, když se prosadil v posledních utkáních v dobré formě hrající kapitán Blažek. Jenže radost RMSK trvala jen chvilku, protože už za čtyři minuty bylo vyrovnáno, trefil se Tlustý. Hlinsko bylo poté aktivnější, ale do přestávky se mu už nepodařilo skórovat.

Osm minut po změně stran se domácí přece jen dočkali vedoucí branky, jejíž autorem byl Mayer. Následně se Cidlinští začali o něco více snažit, ale ke gólu to nevedlo. Naopak na druhé straně se domácí ještě jednou prosadili zásluhou Opiny. Důležitý duel tak hostům nevyšel, dá se říct, že za soupeřem ve všech směrech zaostávali.

DIVIZE, skupina C – 26. kolo

FC Hlinsko – RMSK Cidlina Nový Bydžov 3:1 (1:1). Branky: 31. Tlustý, 53. Mayer, 72. Opina – 27. Blažek. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 1:1. Diváci: 235. Hlinsko: Mašek – Nevole, Volf, Zelenka – Tlustý (75. Křivka), Šejvl, Jeřábek (39. Pešek), Opina, Jančura (58. Hiller) – Skohoutil (58. Straka), Mayer (75. Šmahel). N. Bydžov: M. Průcha – Kožíšek (58. Filip), Pokorný, Staněk, Vincour – Marek (68. Schober), Trejbal, Blažek, Drobný (81. D. Průcha) – Kolář (81. Hruška), N. Bekera (81. Glos).

Ohlasy

Roman Jůn, trenér Hlinska: „Nastupovali jsme s tím, že chceme vyhrát a dostat se ze sestupového pásma. Věděli jsme další výsledky, takže to byl zápas o šest bodů. Ze začátku šlo vidět, že to bylo z naší strany hodně nervózní. Soupeř byl aktivnější, bohužel jsme zase udělali chybu ve středu obrany a bydžovský hráč šel třicet metrů sám na bránu. Podobné tři góly jsme dostali v Chrudimi. Nicméně jsem věřil, že na domácím hřišti s tím opět něco uděláme. Potom jsme zvýšili aktivitu, měli spoustu standardek. Z jedné jsme vyrovnali a z další jsme do poločasu mohli ještě jednou skórovat. Ve druhé půli jsme udělali změny, které si myslím, že nám pomohly ke gólům. Další jsme mohli ke konci ještě přidat. Ne snad že bychom utkání zvládli herně dobře, spíš to bylo o morálu. Kluci měli v hlavě to, že musíme vyhrát, což jim trochu svazovalo nohy.“

Bydžovský trenér Václav ŠormZdroj: RMSK Cidlina

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Zasloužené vítězství domácích, jednoznačně byli lepší. Defacto to, co nás zdobilo minulý týden, zdobilo je. Nejenže jsme se nepřiblížili jejich výkonu, ale ani svému standardu. Tři obdržené góly možná ještě nejsou tak špatné po tom, co jsme předvedli. Těžko se mi to hodnotí, takhle se nehraje. Přestože jsme špatně vstoupili do zápasu, tak jsme se ujali vedení. Ale to nám nepomohlo. Nepomohla nám vyrovnávací branka, chycená penalta, zkrátka nic. Až možná za stavu 2:1 jsme maličko začali hrát, ale bylo to naivní. Jinak bylo všechno špatně. Soupeř hrál dobře, agresivně, chtěl vyhrát, šel si za góly. Byl lepší na všech pozicích, v kombinaci i v soubojích. My jsme se báli hrát, ztráceli balony, schovávali se. Chyběly náběhy, bojovnost, držení míče. Musíme si sebekriticky říct, že takhle by to nešlo.“

Emoce ve varu, góloví dorostenci. Bydžov po vítězném hattricku opustil podpalubí

Další zápasy

Slavia Hradec Králové – Chrudim B 6:1 (2. Mates, 4., 19. z pen. a 22. Novotný, 76. Šichan, 88. Krotil – 35. Holeček), Velké Hamry – Trutnov 1:1 (25. Vosecký – 27. Brejcha), Turnov – Vysoké Mýto 3:1 (21. a 60. Š. Havel, 59. P. Havel – 67. Hlavsa), Kosmonosy – Ústí nad Orlicí 2:2 (25. Podzimek, 65. Šulc – 56. Souček, 57. Bednář), Letohrad – Dobrovice 3:0 (26. Mišči, 29. Kabourek, 80. Nágl), Spoje Praha – Benešov 1:2 (82. Havrda – 18. z pen. Pilík, 41. Hampl), Benátky nad Jizerou – Čáslav 2:1 (5. z pen. Bodlák, 78. Duch – 30. Kučera).

V dalším kole Novobydžovští přivítají na svém stadionu nováčka Slavii Hradec Králové. Prestižní a důležité okresní derby se hraje v sobotu 18. května netradičně již od 15 hodin.