Čtvrtá nejvyšší soutěž fotbalistů měla na programu regionální derby Slavia Hradec Králové versus Nový Bydžov. Ačkoliv do něj v roli favorita vstupovali hráči z krajské metropole, nakonec se z tříbodového zisku radoval okresní rival.

Úvod nového ročníku 4. ČFL se oběma soupeřům povedl zcela rozdílně. Slavia sice v prvním kole doma nestačila na zatím suverénní Brandýs nad Labem (2:3), ovšem poté zapsala cenné výhry ve Velkých Hamrech (2:1) a doma s Hlinskem (3:2). Bydžovští měli odehrané pouze dva domácí zápasy. Nejprve vysoko podlehli nováčkovi z Police nad Metují (0:4) a poté remizovali s dalším novicem Horními Ředicemi (1:1).

Při aktuálním rozpoložení byl tedy papírovým favoritem hradecký celek, ovšem na trávníku v Orlické kotlině tuto roli nedokázal potvrdit. Dlouho se hrálo bez branek a tak bylo čím dál více pravděpodobné, že kdo jako první skóruje, v tomto derby uspěje. To se podařilo hostům v 73. minutě, když úspěšným střelcem byl dorostenec Patka. Slavia poté hru otevřela ve snaze vyrovnat, avšak z protiútoků ještě dvakrát inkasovala (Trejbal, Voldán).

FC Slavia Hradec Králové – RMSK Cidlina Nový Bydžov 0:3 (0:0). Branky: 73. Patka, 84. Trejbal, 89. Voldán. Slavia HK: Vaníček – Čihák (85. Kalina), T. Kabeláč, Řezáč (60. Vošlajer), Hlušička – Málek (60. Krotil), Chlumecký (79. Štipák), Mates, Matsaberidze – Rajnoch, J. Kabeláč. N. Bydžov: Martinovský – Vincour (46. Macák), Mates, Kožíšek, Drobný – N. Bekera (71. Glos), Trejbal, Blažek (82. S. Bekera), Kolář (86. Bolger), Patka – Podhajský (71. Voldán).

„Vítězství si hrozně vážíme. Bylo vydřené, ale strašně důležité, protože jsme začali soutěž dvěma domácími ztrátami. Jsem rád, že do třetice jsme urvali tři body, které jsou ze Slavie hodně cenné. Zvlášť když se jedná o výhru takovým rozdílem a s nulou vzadu. Doufám, že nám to pomůže do dalších bojů a najedeme na nějakou vítěznou mentalitu či dráhu, protože v součtu i s přípravou se nám výsledkově nedařilo,“ uvedl bydžovský kouč Václav Šorm.

V dalším kole hrají oba týmy v neděli 8. září od 17 hodin, hradecká Slavia se představí v Turnově, novobydžovský celek doma přivítá Hlinsko.