Vraťme se nejdříve k minulé sezoně, jak byste ji zhodnotil? Na začátku jsme věděli, že máme nějaké odchody poměrně důležitých hráčů, kteří nám to pomáhali sezonu předtím táhnout. Ale docela jsme se z toho vyhrabali, srovnali se a uhráli nějaké body. Nicméně přišlo mi, že ke konci podzimu nám došly trochu síly, ať už fyzické, tak psychické. V zimě přišel nový impulz v podobě nového trenéra, přišlo několik kluků z dorostu a myslím si, že si to sedlo. Jarní část sezony byla podle mě docela povedená. Všichni cítili, že tým má nějakou sílu a ještě se může dál posouvat.

close info Zdroj: RMSK Cidlina zoom_in Štěpán Blažek

V závěru podzimu a zkraje jara jste byli skoro na odpis, ale závěrečná třetina sezony vám sedla a v posledních deseti kolech jste byli třetí nejlepší. Čemu přisuzujete takové zlepšení?

Hlavně to bylo o stavu v hlavě, o tom nastavení, že vlastně můžeme vyhrávat a nemusíme se bát. Že prostě máme sílu a jsme schopni zvládnout těžké zápasy, když je potřeba. Domnívám se, že tohle jsme v sobě na podzim a na začátku jara úplně neměli.

Hovořil jste o novém trenérovi, který přišel v zimě. Mohlo se to pak na jaře projevit v tom, že tým byl více sehranější a věděl, co chce hrát?

Určitě. Řekl bych, že v průběhu jara jsme si ještě trochu rovnali to, co přesně chceme hrát, jaký bude herní plán, kde kdo bude hrát. Protože v těch prvních zápasech ještě nebyla úplně vychytaná sestava, rozestavení ani herní systém. A právě postupem jara si to dobře sedlo a ke konci už bylo vidět, že to opravdu fungovalo.

Fungovalo to i vám osobně, když jste se poměrně rozstřílel. Patnáct gólů a druhé místo v pořadí kanonýrů soutěže, co k tomu říct?

Na konci jsem měl trochu štěstí (usměje se). Opravdu jsem se jakoby rozstřílel, to je pravda. Ale kluci mi to připravovali a je vidět, že mi věří, nahrávají mi to. Já si toho samozřejmě hrozně vážím a jsem rád, že to nějakým způsobem jsem schopný proměňovat. Doufám, že to vydrží.

Novobydžovský Štěpán Blažek vstřelil v uplynulé sezoně divize C 15 branek. Lepší byl akorát osmnáctigólový Jan Bednář z Ústí nad Orlicí. V krajských soutěžích vládli tito kanonýři:

krajský přebor: Damani Camara (Police nad Metují) – 41 gólů

I. A třída: Vítězslav Hrubý (Kostelec nad Orlicí) – 41 gólů

I. B třída – skupina A: Pavel Vysuček (Skřivany) – 35 gólů

I. B třída – skupina B: Marek Panenka (Velichovky) – 30 gólů

U vás osobně byl závěr podzimu umocněn ještě Regions Cupem, když jste s krajským amatérským výběrem vyhráli českou kvalifikaci. Jaká tohle byla jízda? Měli jste tam i obrat.

Tam to bylo zajímavé. V posledním finálovém zápase jsme 0:2 prohrávali, ale na konci Adam Novotný ze Slavie Hradec dával hattrick a úplně jsme to otočili. Teď jedeme v polovině srpna do Bosny a všichni se na to už moc těšíme. Uvidíme, jak nám to půjde tam.

S jakými ambicemi pojedete? Nebo jste spíš natěšeni na mezinárodní konfrontaci?

Nemůžu hovořit za ostatní, pro mě je to spíš takové, že se těším na mezinárodní konfrontaci právě těchto neprofesionálních hráčů. Uvidíme, jak jsou na tom v jiných zemích. Úplně bych neřekl, že máme nějaké velké ambice, ale samozřejmě kdybychom nechtěli vyhrát, tak nemá cenu tam jet.

close info Zdroj: RMSK Cidlina zoom_in Štěpán BlažekZpět k Bydžovu. V loňské sezoně jste dostal kapitánskou pásku.

Ano, měl jsem ji na celou loňskou sezonu. Začal s tím Tarzan (předešlý trenér Petr Průcha – pozn. aut.) a nějak se to chytlo.

Cítil jste na hřišti větší zodpovědnost?

Možná maličko jo.

Vždyť už patříte i v mladém věku mezi zkušenější hráče a především lídry, že?

Už jsem asi pátý nejstarší v týmu, takže už i musím patřit mezi zkušenější hráče. Určitá zodpovědnost to samozřejmě je. Nicméně myslím si, že to v sobě mám i bez pásky, doufám. Takže pro mě osobně to nebyl jakoby takový posun. Na hřišti se snažím vystupovat stejně, ať už mám pásku nebo ne.

Nová sezona je na startu, co od ní očekáváte? Pro váš celek bude třetí od postupu do čtvrté ligy.

Je to tak, jdeme do třetí divizní sezony. A co od ní očekávat? Uvidíme podle prvních kol, jak nám to půjde. Já doufám, že jsme schopní uhrát nějaké body hned na začátku podzimu a nebude to jenom o tom, abychom se udrželi, ale že budeme hrát nějaká vyšší patra tabulky a potrápíme i ty soupeře, kteří třeba chtějí postupovat do ČFL.

Vypadá to, že váš tým oproti loňsku ještě více omladil. Budete zase štiplaví jako hlavně na jaře?

My v to doufáme, je to náš cíl. Chceme pokračovat ve stejném herním stylu, možná ještě trošku přidat, abychom opravdu soupeře trápili běhavostí a herním stylem, který je samozřejmě každému nepříjemný.