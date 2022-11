Dlouhou přesilovku Dvoráci nevyužili. Z divoké bitvy v Čáslavi přivezli jen bod

Fortuna Divize C, 13. kolo

MFK Trutnov – FC Hlinsko v Čechách 3:0 (0:0)

Fotbalisté Hlinska do Trutnova dorazili v roli favorita, zároveň ale s vědomím, že na hřištích soupeřů na podzim střídají výhry s porážkami. Naposledy brali tři body na půdě Vysokého Mýta, na řadě tak byla prohra.

Zakončení Patrika BrejchyZdroj: Jiří PetrV tomto ohledu zůstala tradice zachována. V prvním poločase přitom hosté ničeho litovat nemuseli. Hráli dobře, potvrzovali své kvality, měli herní převahu. Jenže gólově se neprosadili. Tedy jednou ano, branka ale pro ofsajd platit nemohla.

Po pauze už bylo vše jinak. Domácí se stále častěji tlačili na polovinu soupeře a po hodině hry šli zaslouženě do vedení. Po křídelním průniku Trávníčka pouštěl míč za sebe Čechovič a Slavík před gólmanem Doležalem potvrdil kanonýrské schopnosti – 1:0.

Hosté se na reakci nezmohli, naopak je stejný střelec dorazil ještě dvěma trefami. Nejprve v 75. minutě po přihrávce střídajícího Zezuly zvyšoval na 2:0, pět minut před koncem pak završením hattricku upravil na konečných 3:0.

Fakta – branky: 61., 75. a 85. Slavík. Rozhodčí: L. Martínek. ŽK: 3:2. Diváci: 113. MFK Trutnov: T. Hampl – Macek, Zieris, J. Turner (46. Zezula) – Marcel Štěpánek (85. Mařas), M. Knap, Trávníček (80. Balcar), Brejcha (89. Jirousek), J. Tobiáš – Slavík, Čechovič. FC Hlinsko v Čechách: Doležal – Zub (82. Klika), Volf, Portyš, Holec (58. Nevole) – Nemšovský (71. Mayer), Pilný, Králíček, Zelenka – Křižák, Kapanga (82. Hlouš).

Trutnovští fotbalisté slaví první výhru v sezoně před vlastním publikem.Zdroj: Jiří Petr

Ohlasy na utkání

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Po sérii čtyř zápasů bez vítězství včetně prohraného derby jsme už potřebovali nutně získat tři body a získat první domácí výhru sezony. Důkladně jsme si poslední zápas rozebrali na videu a myslím, že jsme byli na zápas s druhým mužstvem tabulky dobře připraveni. Za celé utkání jsme pustili soupeře pouze do jedné větší příležitosti a to byl základ našeho úspěchu. Osobně jsem moc rád za Kubu Slavíka, z kterého se i přes svůj nízký věk stává lídr týmu a jeho tři góly jenom potvrdily to, co nám pravidelně ukazuje v týdnu na tréninku. Druhým hráčem, jehož bych rád vyzvedl, je Pepa Zezula, který naskočil až do druhého poločasu a byl u všech našich vstřelených branek - takto si představuji práci hráče z lavičky, který stojí za týmem a chce všem dokázat, že si místo v základní sestavě do budoucna zaslouží. Ke spokojenosti s podzimní částí sezony nám chybí ještě tři body a všichni věříme, že je ve zbylých zápasech s Ústím nad Orlicí a Benátkami nad Jizerou získáme.“