A pro svěřence trenéra Jiřího Kuneše byl to bod doslova historický. Na horké půdě středočeského klubu totiž Dvoráci dosud ještě nikdy nebodovali (tři porážky). Včera jim výhru doslova vychytal skvělý Vladimír Matula.

Fotbalisté Náchoda odešli v Divizi C poraženi ze hřiště Hlinska, podkrkonošské kluby ale víkendové dění v soutěži rozhodně hodnotí pozitivně. Vždyť Trutnov doma zapisoval tři body s Tochovicemi, Dvoráci zase přivezli cennou remízu ze hřiště Benátek nad Jizerou.

Osmým dějstvím o víkendu pokračovala Fortuna Divize C. Z krajských reprezentantů si vítězství připsal pouze Trutnov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.