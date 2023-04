„Plánuji tu hrát tak dlouho, dokud budu moci. Upřímně, i pokud bych byl nucen skončit ve Dvoře a dal by mi příležitost jiný tým z České republiky, tak bych tu rád zůstal.“ I taková slova zazněla z úst čtyřiadvacetiletého Darnella Sheldona Solomona Hospedalese z Trinidadu a Tobaga v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Fortuna Divize C: Kádr Dvora Králové nad Labem tvoří mimo jiné i šest zahraničních hráčů. | Foto: Renata Jírová

Nebývá zvykem, aby takřka třetinu kádru účastníka Fortuna Divize C tvořili cizinci, tím spíš hráči z jiného kontinentu, než je Evropa. Leč výjimkou je fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem. Věřte nebo ne, pro jarní část aktuální sezony se v podkrkonošském oddíle sešlo hned šest zahraničních hráčů. Tři z Afriky, další tři z Jižní Ameriky.

Šňůra porážek přetržena. Série Dvora bez vstřeleného gólu však dál nebere konce

Královédvorští fotbalisté sice momentálně okupují poslední příčku tabulky, přesto stále věří, že i s pomocí svých zahraničních posil Fortuna Divizi C zachrání i pro příští soutěžní ročník.

Jak se ale přihodí, že klub, který hraje celostátní soutěž 19 (!) sezon nepřetržitě, vsadí na hráče z nevšedních destinací?

„Na začátku je nezájem kluků z regionu. Dneska nadějným fotbalistům postačí kopat kraj. V divizi se více trénuje, to ale málokdo hodlá podstoupit. Hráčům chybí ambice, stačí jim zahrát si fotbal pro radost. Je pak těžké sehnat někoho šikovného, posílit tým, když z vlastní líhně nemáte kde brát,“ říká trenér Dvora Králové nad Labem František Šturma.

„Rozhodně to ale není pouze náš problém,“ dodává s vědomím, že podobně jsou na tom i na řadě konkurenčních adres. Vždyť on sám během léta a zimy obvolal více než stovku jmen, aby do divize zlákal minimum „krajánků“.

Fotbalisté Dvora Králové nad Labem v čele s Darnellem Hospedalesem z Trinidadu a Tobaga.Zdroj: Renata Jírová

V podkrkonošském klubu tak vsadili na cestu vyhledávání cizinců. Už před covidovým obdobím zde působili tři Jihoevropané, později se oddíl začal ohlížet mnohem dál za hranice Česka.

Aby hráče přilákal, musí jim samozřejmě něco nabídnout. Vedle domluvené odměny také ubytování a stravu. Nejinak je tomu u šestice hráčů, kteří patří do kádru pro letošní jarní část.

Pražské derby? Voráček očekává vítězství Sparty, Hejnová fandí Slavii

Borcem, který na břehu Labe působí od začátku sezony, je čtyřiadvacetiletý sympaťák Darnell Sheldon Solomon Hospedales. Borec z Trinidadu a Tobaga plní v týmu defenzivní povinnosti a rozhodně se na jeho služby mohou jak spoluhráči, tak trenér spolehnout. V kabině se navíc potkává se dvěma dalšími krajany.

Trinidad a Tobago, plným názvem Republika Trinidad a Tobago, je ostrovní stát v Karibském moři při severním pobřeží Jižní Ameriky na dvou ostrovech, Trinidadu a Tobagu a dalších 20 malých ostrovech.

Co vás vlastně přivedlo do Evropy a jak jste se dostal právě do Dvora Králové nad Labem?

Do Evropy mě přivedla příležitost si zahrát evropský fotbal a tu možnost mi dali právě ve Dvoře Králové nad Labem.

Jak byste porovnal fotbal ve své rodné zemi a ten, jaký se hraje v Česku? Co říkáte na úroveň divize, která je tu řekněme čtvrtou nejvyšší ligou?

Fortuna Divize C: Kádr Dvora Králové nad Labem tvoří mimo jiné i šest zahraničních hráčů.Zdroj: Renata JírováMyslím, že divizní soutěž je tu opravdu kvalitní. Dosud jsem sice v evropském fotbale kromě této soutěže žádnou jinou nezažil, ale úroveň mi tu přijde mnohem vyšší než v naší domácí lize, kde jsem působil dříve. Tady v České republice je hra mnohem lépe organizovaná a jsou zde lepší hráči, díky čemuž je úroveň soutěže mnohem vyšší a je v ní i mnohem větší konkurence.

Jak se vám celkově žije v Česku? Jak trávíte volný čas a stíháte poznávat město Dvůr Králové nad Labem nebo i jeho okolí?

Život v České republice je ve srovnání s mojí domovinou opravdu jednoduchý a velice se mi tu líbí. Ve volném čase chodím většinou na procházky po městě, ale zatím jsem bohužel úplně neměl možnost poznat i jeho okolí.

Zahraniční hráči v týmu Dvora Králové nad Labem

Kwesi Randy Ian Allen (1996, Trinidad a Tobago – Jižní Amerika)

Djal Sommers Sheve Augustin (2000, Svatá Lucie – Afrika)

Darnell Sheldon Solomon Hospedales (1999, Trinidad a Tobago – J. Amerika)

Tunde Smith Olawoyin (2000, Nigérie – Afrika)

Mark Jeron Ramdeen (2000, Trinidad a Tobago – J. Amerika)

Kalilou S Trawally (2000, Libérie – Afrika)

Kanonýr Kilevník chválí úroveň trutnovského přeboru a v derby věří „své“ Slavii

Jak dlouho tu hodláte působit a nestýská se vám po domově?

Plánuji tu hrát tak dlouho, dokud budu moci. Upřímně, i pokud bych byl nucen skončit ve Dvoře a dal by mi příležitost jiný tým z České republiky, tak bych tu rád zůstal. Takže ne, po domově se mi úplně nestýská, protože jsem si Českou republiku i Dvůr Králové nad Labem vážně oblíbil.

Krátký dotazník pro Danyho



Moře nebo hory?

Moře

Blondýny nebo brunety?

Brunety

Pivo/rum s kolou?

Rum s kolou

Nejoblíbenější klub?

Manchester United

Největší vtipálek v týmu?

Lukáš Mertlík

Největší bojovníci v týmu?

Tomáš Picha a David Vitebský

Největší technik v týmu?

Martin Hruška

Velkou zásluhu na příchodu zahraničních hráčů měl vedle prezidenta královédvorského klubu Georgiose Karadzose také trenér František Šturma. A kdo by měl všechny hráče znát lépe než jejich kouč. Proto dostal právě dvorský lodivod otázku, jak by krátce specifikoval stopera mužstva, který v dresu Dvora Králové nad Labem nastoupil již k patnácti mistrovským utkáním.

„Dani je dobrý hráč a pro naše mužstvo se stal jedním ze základních pilířů co se týče obrany. Jde o strašně pracovitého kluka, který stále naslouchá co po něm chceme a chce se zlepšovat. Ma velice dobrý charakter a dobrého týmoveho ducha. Jsem rád, že se nám jej podařilo do Dvora Králové nad Labem přivést a vážím si ho nejenom jako fotbalisty, ale především jako člověka. Věřím, v budoucnu by si mohl zahrát i vyšší soutěž,“ podotkl na adresu čtyřiadvacetiletého pracanta Šturma.

Fortuna Divize C: Kádr Dvora Králové nad Labem tvoří mimo jiné i šest zahraničních hráčů.Zdroj: Renata Jírová