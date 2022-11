Na podzim věc dosud nevídaná. Fotbalisté Trutnova a Náchoda vyhráli domácí zápas

Fortuna Divize C, 13. kolo

FK Čáslav – TJ Dvůr Králové nad Labem 1:1 (0:1)

Dvoráci do středních Čech zajížděli týden po výhře v podkrkonošském derby a proti tabulkovému sousedovi chtěli samozřejmě bodovat. Bohužel jim ze sestavy vypadl útočník Vitebský, jehož na hrotu zastoupil Mertlík, jenž před týdnem proti Trutnovu zápas rozhodl.

Předzápasový pozdrav obou mužstev pozdější karetní divočině nenapovídal.Zdroj: fkcaslav.cz

Utkání se hrálo na velmi špatném terénu a průběh ovlivnily hned čtyři momenty v prvním poločase. První přišel ve 12. minutě, kdy domácí Hajník na půli hřiště doslova přejel Mertlíka a po zásluze z rukou hlavního rozhodčího viděl červenou kartu.

Terén bojovnému výkonu obou mužstev nahrával, ve 21. minutě to ale s agresivitou přehnal další domácí hráč a také Ronovský se za svůj faul poroučel do sprch. Svěřencům trenéra Šturmy se tak nabízela obrovská příležitost v podání dvojnásobné přesilovky, tu ale utlumila červená karta pro Prokše, jehož sudí vyloučil v minutě šestadvacáté.

Bláznivý poločas spěl k bezbrankovému výsledku, ve 44. minutě ale trestuhodně netrefil míč domácí gólman Barták a Močkovskému jako na podnose nabídl vedoucí branku – 0:1.

Vstřelený gól měl hosty povzbudit a soupeři naopak ubrat na silách. Opak byl však po pauze pravdou. Domácí i v oslabení bojovali jako lvi a za svou snahu si v 60. minutě vysloužili vyrovnání z kopačky Konyvky. Krátce před tím přitom nastřelil tyč Hrubý a duel mohl být rozhodnut. Nebyl.

Ve zbytku zápasu už další branka nepřišla a oba soupeři se rozešli smírně.

Fakta – branky: 60. Konyvka – 44. Močkovský. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 2:4. ČK: 2:1 (12. Hajník, 21. Ronovský – 26. Prokš). Diváci: 180. FK Čáslav: Barták – Hajník, Schovanec, Mráz, Konyvka – Chábera (60. Hannich), Vančura, Junek, Slavík (73. Mach) – Ronovský – Hejný. TJ Dvůr Králové nad Labem: Václavík – T. Picha, John, Sojka, Prokš – M. Hrubý, Hruška, Bína, Močkovský (76. Zivr), Reichl (60. Rejl) – Mertlík.

Ohlasy na utkání

Jakub Svoboda, trenér FK Čáslav: „Co k tomu říct. Kluky musím pochválit, protože na hřišti nechali úplně všechno a i v početní nevýhodě jsme byli lepším týmem na hřišti. Utkání bohužel znehodnotil hlavní rozhodčí, který nám v případě Hajníka za běžný souboj o míč a u Ronovského za vypíchnutí míče před soupeřem oba naše hráče vyloučil. K oběma vyloučením podáme námitku. Na druhou stranu si to zřejmě pan rozhodčí uvědomil a kompenzoval vzniklou situaci vyloučením hráče hostí, které dle mého názoru bylo také neoprávněné. V devíti si kluci sáhli na dno sil. V prvním poločase Momentka z utkání v ČáslaviZdroj: fkcaslav.czjsme měli před brankou soupeře několik zajímavých situací. Zejména dvě hlavičky Hejného volaly po brance, škoda. Hosté se na naší polovinu dostávali sporadicky. Po jednou dlouhém nákopu neodhadl odskok míče brankář Barták a hostujícímu útočníkovi tak nabídl střelu do prázdné branky. Do druhého poločasu jsme šli odhodláni skóre otočit. Hned v úvodu měl obrovskou šanci Chábera, ale nepropálil brankaře hostí. Hosté i v početní výhodě spoléhali jen na brejky, po jednom nám nastřelil tyč. My jsme ale šli za vyrovnáním. Po krásné akci Chábery s Vančurou zakončoval do poloprázdné branky Konyvka a srovnal. V dalším průběhu nám sice síly ubývaly, i tak měl velmi dobrou příležitost Vančura. Ve skvělé pozici hlavičkoval těsně mimo Konyvka. V hektickém závěru jsme ale skóre na naší stranu nepřeklopili. Jsem rád, že hráči na hřišti verdikty sudího ustáli a že se zápas obešel bez zranění na obou stranách.“

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Od prvních minut se na těžkém terénu hrálo ze strany soupeře hodně důrazně, domácí jako by byli přemotivovaní. Kombinovat moc nešlo, spíš se jednalo o oboustranný boj. Nám se krátce před přestávkou podařilo vstřelit branku, místo abychom se však uklidnili, přestali jsme úplně hrát, byli daleko od hráčů a vůbec nám nehrál střed zálohy. Soupeř nás zatlačil a po jedné z akcí vyrovnal na 1:1. I když jsme nastřelili brankovou konstrukcí, už se nám nepodařilo dát vítěznou branku. Mrzí nás to, určitě jsme měli tento zápas zvládnout lépe. Mrzí mě i vyloučení Honzy Prokše, ačkoliv nikdo nevíme, za co ho rozhodčí poslal do sprch. V každém případě vezeme bod z horké půdy z Čáslavi a musíme si ho vážit.“