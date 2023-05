Divizní derby v Novém Bydžově, záchranářská řež ve Dvoře, Náchod míří do Turnova

Jde do tuhého. Do konce soutěžního ročníku zbývá odehrát pouhých pět kol a ve Fortuna Divizi C jsou do hry o záchranu stále namočené tři celky z Královéhradeckého kraje. Sledujte s námi dění ve 26. kole, ve kterém například Nový Bydžov s novým trenérem přivítá Trutnov.