Důvod? Na osudu regionálního tria v divizi bude závislá řada účastníků krajských soutěží hrajících o postup či záchranu. A nutno dodat, že letos ze tří divizních skupin sestupuje dohromady 10 mužstev. Z každé tři + jeden s nejnižším počtem bodů na 13. místě.

ZÁCHRANA KRAJSKÉHO TRIA? ŠANCE TU JE

Právě podle počtu sestupujících krajských zástupců regionu z divize se budou určovat počty sestupujících v krajském přeboru, I. A třídě a obou I. B třídách. Kdyby derby vyhrál Náchod, zůstali by v přímém ohrožení sestupu z našeho kraje nejspíš už jen Dvoráci. V opačném případě by tým trenéra Jiřího Kuneše vykřesal naději, naopak družina kouče Zdeňka Samka by se zase po povedeném jarním začátku do bojů o záchranu vrátila.

Nervózní nedělní partii nakonec gólem Davida Vitebského z 65. minuty přece jen vyhráli domácí. Gólů přitom v utkání mohlo padnout mnohem víc. Na straně Náchoda tutovky zahodili Brich s Knapem, na straně druhé zpytovali svědomí D. Ráliš s Janouškem.

Pro region výsledek znamená jediné: stále existuje varianta, že se v divizní skupině C zachrání kompletní krajské trio. Přibude navíc Nový Bydžov postupující z krajského přeboru.

TRUTNOV DĚKUJE SLAVÍKOVI S ZIERISEM

Napomohla tomu i důležitá sobotní výhra Trutnova na horké půdě Letohradu (2:1). Týmu kouče Miloše Dvořáka ji vystřílelo produktivní duo Jakub Slavík & Petr Zieris.

Dvůr Králové nad Labem – Náchod 1:0 (0:0)

Fakta – branka: 65. Vitebský. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 5:2. Diváci: 300. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, M. Plašil, Tomeš – M. Ráliš – D. Ráliš (90. Rejl), Hruška (86. Martinec), Janoušek, Machač – Vitebský (71. M. Otradovský). FK Náchod: J. Hladík – L. Knap, Podolník, T. Kabeláč, Punar (81. Simon) – Světlík (58. Vančák), Brich, J. Petřík (81. Doucek), Vencl (66. J. Čejchan) – Rojšl, Malý.

Z utkání Dvůr Králové nad Labem vs. Náchod (1:0)Zdroj: Renata Jírová

Letohrad – Trutnov 1:2 (1:2)

Fakta – branky: 27. Počtýnský – 13. Slavík, 43. Zieris. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 1:3. Diváci: 131. FK Letohrad: Martinovský – Lorenc (59. T. Kabourek), Nágl, Kail, Šplíchal – Mokrejš (81. J. Kadlec), P. Štěpán, Zbudil (59. R. Macek), Hiller (75. Boura) – Počtýnský, Faltus (81. Markarjanc). MFK Trutnov: Kobos – Macek, Zieris, Müller (66. Balcar), J. Turner – Marcel Štěpánek, P. Holubec (90. Metlický), M. Knap, Zezula – Brejcha (90. Jirousek), Slavík (77. Rajnoch).