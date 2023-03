Bydžovští se sice v dalším průběhu herně zvedli, ale zkušeně hrající Hlinsko žádné drama nepřipustilo a dokráčelo k pohodlné výhře. Nováček divizní soutěže má naopak hodně o čem přemýšlet, navíc ho čeká série těžkých zápasů.

Divize C – 16. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FC Hlinsko 0:3 (0:3). Branky: 5. Pilný, 8. Zelenka, 25. Hlouš. Rozhodčí: Bednář. ŽK: 3:4. Diváci: 85. Nový Bydžov: Strýhal – Marek (77. Drobný), Pokorný (77. Novák), P. Mokošín, Vincour – Trejbal, Voldán, Štajer, Zvěřina (62. Špinka) – Blažek (62. N. Bekera) – Holec. Hlinsko: Doležal – Nevole (78. T. Formáček), Volf, Šejvl, Křivka – Nemšovský, Mayer (78. Bečička), Portyš (78. Křižák), Pilný (68. Klika) – Hlouš (69. Králíček), Zelenka.

Jak to viděli trenéři

Petr Průcha, Nový Bydžov: „První jarní utkání jsme nezvládli. Kvalita Hlinska, absolutní nepřipravenost na vysoké tempo zápasu, poté dva nakopnuté balony za naši obranu plus špatná komunikace a mizerná součinnost při bránění celého týmu, to všechno mělo za následek to, že jsme v 10. minutě prohrávali 0:2. A když jsme po nedůrazu brzy obdrželi třetí branku, duel byl v tahu. Navíc v tu chvíli to vypadalo na debakl. Malou útěchou je to, že se tak nestalo, poněvadž tým ve druhé půli utkání nezabalil a aspoň se ctí ho dohrál. Na příští zápas se musíme nastavit lépe.“

Martin Slavík, Hlinsko: „Víme, jak důležitý je vstup do soutěže, proto jsme rádi, jak jsme ho zvládli. Ráz utkání určily rychlé branky v 5. a 8. minutě, kdy nejprve Pilný dohrál situaci po nastřelené tyči Hloušem a pak se po rychlé akci křižnou střelou prosadil Zelenka. Soupeř se poté oklepal a museli jsme řešit několik nebezpečných situací. Naštěstí se nám podařilo ve 25. minutě vstřelit třetí gól, když si na centr Mayera naběhl na první tyč Hlouš a hlavou zvýšil na 3:0. Do druhé půlky Bydžov nastoupil s tím, že už nemá co ztratit. Museli jsme být pořád ostražití a hlídat rychlé náběhy za obranu. Výsledek už zůstal ale stejný. Vážíme si udržené nuly a jsme rádi, že se po zdravotních problémech, které nás provázely celou zimní přípravu, dáváme postupně dohromady.“

Další výsledky

Dobrovice - Dvůr Králové nad Labem 2:0 (13. Volf, 63. Sedláček), Letohrad - Ústí nad Orlicí 1:2 (49. Šplíchal - 27. vlastní Počtýnský, 62. Bednář), Čáslav - Benátky nad Jizerou 2:2 (46. Chábera, 51. Hejný - 23. Šimeček, 24. Kopa), Trutnov - Turnov 3:1 (9. Brejcha, 45.+2. Horčička, 60. Zezula - 72. z pen. P. Havel), Brandýs nad Labem - Velké Hamry 0:4 (10., 15. a 61. Žitka, 23. Šidlo), Vysoké Mýto - Náchod 1:0 (5. Kopřiva), Chrudim B - Liberec B 3:3 (24. Firbacher, 71. Látal, 88. Bauer - 33. Yuzvak, 45.+1. vlastní Holeček, 50. Valenta).

V dalším kole aktuálně jedenáctý Nový Bydžov zavítá na půdu pátého Ústí nad Orlicí. Utkání se hraje v sobotu 11. března od 14.30 hodin.