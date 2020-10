Jak trutnovský kanonýr Petr Holubec (30), tak i jeho kolega ze Dvora Králové nad Labem František Fejk (29) však momentálně „nemají do čeho kopnout“. Jejich Fortuna Divize C byla jako všechny další soutěže přerušena a od úterního odpoledne už se ví, že znovu se výkonnostní soutěže rozjedou nejdřívě v lednu příštího roku. A jestli vůbec.

Volný čas místo tréninků a zápasů tak mohli střelci desítky divizních branek využít k odpovědím na otázky Krkonošského deníku. I přes absenci výsledků a statistik z posledních dvou týdnů se rozhodně bylo nač ptát a den po reakci královédvorského špílmachra přinášíme také slova trutnovského bombera.

Petře, už to bude dvacet dní od chvíle, kdy jste se naposledy proběhl po hřišti. Jak se vám žije bez fotbalu?

Fotbal mi samozřejmě chybí. K mému životu bezpochyby patří a díky dnešní době je prostě i pro mě každý den jiný. Šel bych si kopnout hned. A upřímně, nemám radost ani z toho, že nemůžeme jít ani na to pivo s kamarády. Je to zvláštní doba.

Mistrovský zápas jste naposledy odehráli v sobotu 10. září. Tušil jste už tehdy, že o fotbal na čas přijdete?

Klukům v kabině jsem už před zápasem s Nymburkem říkal, že je to letošní poslední mistrovské utkání. Většina si to nemyslela, ale já jsem to tušil. Bohužel se vyplnilo i to, že budou zakázané tréninky, které nás mohly jednou, dvakrát za týden přivést na jiné myšlenky. Teď je ale jasné, že se neuvidíme delší čas.

Jak říkáte, nemůžete v kolektivu ani trénovat. Jakým způsobem jste tedy v kontaktu se spoluhráči?

Teď je to přes dva týdny, co jsem viděl spoluhráče naposledy. Od té doby jsem si s některými kluky volal. S většinou si jen píšeme na internetu. Máme s hráči skupinu, kde občas něco probereme. Aktuální dění kolem fotbalu i mimo něj. Trenér nás tam taky hlídá, jestli se individuálně udr-žujeme v kondici (smích).

Situace se vlastně opakuje. To samé jste zažili na jaře, kdy vás COVID-19 připravil o takřka celou jarní část. Hádám, že jste už dopředu počítal s tím, že si na podzim nezahrajete.

Při tom, jak se situace v posledních dnech vyvíjela, bylo téměř jasné, že se letos hrát už nebude. Maximálně by se mohl povolit profesionální fotbal bez diváků, ale i ten je teď ve hvězdách. Opatření se stále zpřísňují a fotbal aktuálně není na pořadu dne.

Překvapilo vás, že vláda opět kompletně zastavila sportovní dění nebo jste čekali, že třeba právě nejvyšší soutěže budou při přísných podmínkách pokračovat?

Mě osobně to překvapilo hodně. Přijde mi zvláštní přerušit nejvyšší ligu. Všichni hráči a ostatní lidé v klubech byli minimálně dvakrát týdně testováni. Určitě by se dalo v soutěži při správných hygienických podmínkách pokračovat. Na druhou stranu situace se nyní vyvíjí tak, že jsou lidé omezeni v pohybu a jsou nastavena další omezení. Přijde mi tedy celkem vhodné, že se přerušil i profesionální sport. Někteří lidé by to mohli chápat jako provokaci, že někdo sportovat může a jiný ne.

O co je váš život nyní bohatší? Kde doháníte resty, případně je někdo, kdo má z absence vašich fotbalových aktivit radost?

Ale jo. Takový oddech od fotbalu je přece jen k něčemu dobrý. Stihnou se udělat věci, co se odkládaly přes léto. A těch je třeba v našem bytě i na zahradě stále dost. Manželka a dcera z fotbalové pauzy mají také radost.

Pryč od viru. Určitě jste zaznamenal aféru Romana Berbra a řady dalších členů FAČR. Co říkáte na jeho zadržení i následnou rezignaci?

Podle mě je to krok správným směrem. Jeho následná rezignace byla téměř povinností. On ví nejlépe, proč rezignoval. Pravdou je minimálně fakt, že se konečně veřejnost dozvěděla, jak to ve fotbale chodilo.“

Vy už roky hrajete divizi. Jaký máte názor na dění v ní samotné? Zažil jste zápasy, kdy vám rozhodování sudích nepřišlo zrovna ideální? Bylo takových případů víc?

Nevím, zda na tuto otázku vůbec mohu odpovídat. Hráči by se neměli vyjadřovat k výkonu rozhodčích. Abych ještě za svá slova nedostal pokutu (usmívá se). Ale určitě bylo pár utkání, která se sudím řekněme nepovedla.

Myslíte, že aktuální situace v českém fotbale může být tou ideální příležitostí, kdy se fotbal může očistit?

Rozhodně je to ideální příležitost. Jenom je otázkou, jestli nově zvolení lidé budou mít snahu a energii s tím něco udělat. Nebo to vše zůstane ve stejných kolejích, jen s jinými lidmi. Bylo by krásný, kdyby se fotbal očistil a nemusely se řešit zákulisní věci.