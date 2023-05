Trenér východočeského mužstva Karel Krejčík se po utkání v srdci Českého ráje zlobil na rozhodčího. „V závěru utkání za stavu 1:1 neodpíská stoprocentní pokutový kop. Buď to byl záměr, nebo nemá na to, aby pískal divizi,“ pronesl v pozápasovém hodnocení.

Zamávají divizi? Fotbalisté Náchoda jsou v tabulce momentálně poslední, ztráta na konkurenci ale není vysoká. Do konce soutěže zbývá odehrát čtyři kola. | Foto: Michal Malý

Pouhá čtyři kola zbývají odehrát ve Fortuna Divizi C a fotbalisté Náchodu už zase okupují poslední šestnáctou příčku v tabulce. Poslala je na ni na první pohled cenná remíza ze hřiště Turnova. Hosté po prohraném poločase mocně dotahovali, Locker v 73. minutě vyrovnal, na vytoužený gólový obrat ale Východočeši nedosáhli.

Fortuna Divize C – 26. kolo

Turnov – Náchod 1:1 (0:0)

V prvním poločase toho oba soupeři divákům moc neukázali. Hrálo se převážně mezi oběma šestnáctkami a gólmani nijak ošemetné situace řešit nemuseli. Přišla ale třetí minuta nastaveného času a po rohovém kopu se ze skrumáže prosadil domácí Havel – 1:0.

Po přestávce už bylo na hřišti mnohem více živo. Krátce po znovuzahájení hry netrefil zařízení ve velké šanci hostující Havlena, pouze rohem skončil záhy nadějně vypadající brejk. Hosté byli hladoví po vyrovnání, další tutovku ale zazdil Havlena a krátce před tím navíc za Balážem zvonila tyč.

Zaslouženého vyrovnání se Náchodští dočkali v 73. minutě, kdy Brichovu pobídku hlavou proměnil v branku Locker. Od dokonalé otočky domácí zachránilo břevno po lobu Simona a změnu ve skóre už nepřinesl ani nervózní závěr, v němž se hosté na rozhodčím marně dožadovali odpískání pokutového kopu.

Fakta – branky: 45. (+3) P. Havel – 73. Locker. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (90. Krejčík). Diváci: 170. FK Turnov: Franc – O. Tobiáš, Tomašov, Peuker, Chládek (16. Š. Havel) – Šťovíček (64. Müller), Horák (64. Petržilka), Svoboda (87. Jíra), Beníšek – P. Havel, Marek (64. Břenek). FK Náchod: Baláž – Světlík, Locker, Punar, D. Král (87. Ansorge) – Simon, J. Petřík (54. Bičiště), Brich, Havlena – Rajnoch, Rojšl (54. Krejčík).

Ohlasy trenérů

Tomáš Nosek, trenér FK Turnov: „S naší hrou v tomto utkání nemohu být spokojen. Byla jedním slovem ospalá. Zároveň jsme ale remízou získali definitivu záchrany, ačkoliv lepší by to určitě bylo po výhře.“

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Hodnocení utkání dělám vždy po zhlédnutí videa. To, co jsem viděl dnes, je od rozhodčích hrubé ovlivnění zápasu v náš neprospěch. Je smutné, že mladý rozhodčí duel takto ovlivní. Buď to byl záměr, nebo nemá na to, aby pískal divizi. V závěru utkání za stavu 1:1 neodpíská stoprocentní pokutový kop, po protestech dostane hráč žlutou kartu a při další akci a skluzu, kdy náš hráč je dříve u míče, mu udělí kartu červenou. Jsem přesvědčen, že bychom vyhráli, ale to by zřejmě nevyhovovalo dalším klubům, které hrají o záchranu. Naši hráči podali dobrý výkon.“

Program namočených mužstev v závěru jara

27. kolo: Čáslav – Nový Bydžov, Letohrad – Dobrovice, Trutnov – Dvůr Králové nad Labem, Brandýs nad Labem – Hlinsko, Náchod – Velké Hamry.

28. kolo: Nový Bydžov – Letohrad, Dvůr Králové nad Labem – Čáslav, Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Labem, Dobrovice – Náchod.

29. kolo: Nový Bydžov – Dobrovice, Letohrad – Dvůr Králové nad Labem, Čáslav – Hlinsko, Liberec B – Náchod.

30. kolo: Dvůr Králové nad Labem – Nový Bydžov, Hlinsko – Letohrad, Ústí nad Orlicí – Čáslav, Turnov – Brandýs nad Labem, Náchod – Chrudim B.