Po změně stran nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k nějakému zvratu. Tedy až do 57. minuty, kdy si vstřelil nešťastnou vlastní branku bydžovský obránce Drobný.

Nejlepší střelec v ČR: 38 gólů? Šancí bylo, že to číslo mohlo být i zajímavější

Najednou Letohradským narostla křídla a naopak hráči RMSK si přestali věřit. Výsledkem byly dvě trefy domácího kanonýra Kabourka, který mimo jiné v divizní soutěži zaznamenal už 100 branek!

Nečekaný obrat s celkem kouče Petra Průchy nezamával, vrhl všechny síly do útoku a odměnou mu byl v 85. minutě vyrovnávací gól, jehož autorem byl střídající Zvěřina.

Letohrad – Nový Bydžov 3:3

Fakta – branky: 57. vlastní (Drobný), 70. a 80. Kabourek – 12. a 45. N. Bekera, 85. Zvěřina. Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 3:3. Diváci: 200. Poločas: 0:2. Letohrad: Janůj – Šponar (46. Jiřánek), Kail, Nágl, Štěpán – Kadlec (46. Chládek), Zbudil, Lorenc, Macek, Šplíchal (84. Hýbl) – Kabourek (90. Klímek). Nový Bydžov: Strýhal – Drobný, Novák (5. Pokorný), P. Mokošín, Vincour – Trejbal, Štajer, Voldán, Marek (64. Zvěřina) – Blažek, N. Bekera (74. Holec).

Jak to viděli trenéři

Aleš Majvald, Letohrad: „Tam, kde jsme skončili utkání v Dobrovici, jsme pokračovali v domácím zápase s Bydžovem. Laciné ztráty míče, soupeři darované branky a naše neproměněné šance. Kluky ale musím pochválit za to, jak ve druhém poločase zareagovali a zaslouženě obrátili nepříznivý výsledek. Bohužel jsme pak udělali další lehkou chybu a soupeř ji potrestal. Remíza je zklamáním, ale za první poločas a za to, jak nabízíme soupeři vstřelené branky, si asi víc nezasloužíme.“

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Jsme zklamaní. Na druhou stranu jsme ve druhé půli přežili klinickou smrt. Oceňuji na týmu, že za stavu, který jsme si o poločase ani ve snu nepředstavovali, se dokázal zvednout a důležitý mač v závěru vyrovnat. Nemyslím si, že bychom po přestávce odešli fyzicky, spíše psychicky. Byl to zvláštní zápas. První poločas jsme měli pod kontrolou, hráli jsme velmi dobře. I pak to vypadalo nadějně, ale nešťastná vlastní branka to psychicky otočila. Bod nakonec musíme brát s povděkem, byť mohly být i tři, to víme všichni.“

Další zápasy divize C

13. kolo: Náchod - Dobrovice 1:0 (45. + 1. Krejčík), Liberec B - Velké Hamry 2:1 (42. vlastní Javůrek, 88. Ahmad - 47. Šohaj), Chrudim B - Turnov 3:2 (42. Dostálek, 62. Sedlák, 87. Holeček - 7. Beníšek, 31. P. Havel), Vysoké Mýto - Benátky nad Jizerou 1:1 (83. z pen. Dvořák - 41. Komma), Brandýs nad Labem - Ústí nad Orlicí 0:1 (63. P. Chleboun), Trutnov - Hlinsko 3:0 (61., 75. a 85. Slavík), Čáslav - Dvůr Králové nad Labem 1:1 (60. Konyvka - 44. Močkovský).